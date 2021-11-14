https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/putin-prizval-es-ne-perekladyvat-otvetstvennost-za-migratsionnyy-krizis-1036330998.html
Путин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис
Путин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис
На этой неделе многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Они... 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T15:19+0300
2021-11-14T15:19+0300
2021-11-14T15:19+0300
в мире
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польша
владимир путин
мигранты
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события, заявил президент России Владимир Путин, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе. Путин также прокомментировал обвинения в адрес "Аэрофлота" в перевозке мигрантов в Минск. "При чем здесь наш "Аэрофлот?" Хоть один самолет "Аэрофлота" кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто- то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят", - подчеркнул президент России.8 ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. 14 ноября белорусские пограничники сообщили, что около 60 мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/mid-rossii-raskritikoval-otnoshenie-zapada-k-krizisu-s-migrantami-1036326225.html
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в мире, белоруссия, польша, владимир путин, мигранты
Путин призвал ЕС не перекладывать ответственность за миграционный кризис
На этой неделе многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Они разбили стихийный лагерь у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события, заявил президент России Владимир Путин, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе.
"Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе телеканала "Россия 1"
"Москва Кремль. Путин".
Путин также прокомментировал обвинения в адрес "Аэрофлота" в перевозке мигрантов в Минск. "При чем здесь наш "Аэрофлот?" Хоть один самолет "Аэрофлота" кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто- то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят", - подчеркнул президент России.
8 ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.
Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. 14 ноября белорусские пограничники сообщили, что около 60 мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, польские силовики вывели в Польшу.