https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/eto-ne-bolno-aktsiya-ko-dnyu-borby-s-diabetom-proshla-v-gudaute-1036340403.html

Это не больно: акция ко Дню борьбы с диабетом прошла в Гудауте

Это не больно: акция ко Дню борьбы с диабетом прошла в Гудауте

Благотворительная акция "Сахар в норме" ко Дню борьбы с сахарным диабетом проходит во всех городах Абхазии с 15 по 16 ноября. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T15:55+0300

2021-11-15T15:55+0300

2021-11-15T16:27+0300

в абхазии

диабет

гудаута

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Более ста человек прошли экспресс-обследование уровня сахара в крови в Гудауте в День борьбы с диабетом. О том, как люди реагировали на медобследование, что они узнали об уровне сахара, почему становились ближе к своей мечте и какое отношение к этому имеют бездомные кошки, читайте в материале корреспондента Sputnik.Быстро и не больноБлаготворительная акция, которая ежегодно проводится общественной организацией "Диабетическое общество Абхазии", в Гудауте состоялась в понедельник, 15 ноября. Волонтеры разбили свою "мини-экспресс лабораторию" на лужайке в центре города и приглашали всех прохожих пройти обследование."Это быстро и не больно. Давайте проверим сахар в вашей крови", – предлагала Амра Лакоя.Многие спешно проходили мимо, оправдываясь занятостью и отсутствием необходимости в этой процедуре. Пенсионер Отар Гунба не стал упускать такую возможность и выяснил, что уровень его сахара в крови немного превышает норму, но огорчаться не стал.При виде девушки в медицинском халате Эсма Хагба заволновалась. Подумала, что все это как-то связано с пандемией коронавируса. Она призналась, что испытывает страх к этому заболеванию и начинает нервничать, когда что-то о нем напоминает. По ее словам, COVID-19 она не болела, но у нее пожилые родители, за которых она очень переживает.Узнав, что происходит в действительности, Эсма успокоилась и согласилась поучаствовать в акции, а внимание со стороны журналистов ее даже подбодрило.Пока волонтеры брали у нее кровь из пальца, Эсма рассказала, что всегда мечтала "засветиться" на телевизионном экране или же сняться в кино. Хочет сыграть главную роль в фильме, но согласна и на второстепенную тоже. День у Эсмы сложился удачно. Она получала свою "минуту славы", и уровень сахара в крови оказался в пределах нормы.Гости из России Денис и Даниил вызвались стать участниками акции. С сахаром в их организме все было в порядке, и они продолжили свою экскурсию по Гудауте, где, по их словам, больше всего их удивили пумы. Туристы встретили хищников на территории одного из частных владений во время прогулки по набережной."Мы проходили мимо этого места, и у забора стояли люди, снимали что-то. Я подошел и увидел пум. Они лежали вальяжно на траве, грелись на солнце. Был потрясен", – поделился впечатлениями Данил и добавил, что после Гудауты они с другом направляются в Пицунду.Результаты и рекомендацииМне тоже захотелось узнать, как обстоят дела с сахаром в моем организме. Волонтер Иналита Барзания в этом помогла. Процедура довольна простая и занимает не больше полуминуты. Сначала обрабатывают палец, прокалывают его иголкой и к месту прокола прикладывают специальную пластину. Затем эту пластину вставляют в глюкометр и аппарат определяет уровень сахара в крови.С учетом моей любви к сладкому, был приятно удивлен. Сахар в крови был на уровне 5,4 миллимоль, и это хороший результат, объяснила Барзания. Руководитель гудаутского отделения Всемирного абхазо-абазинского конгресса Амра Лакоя, которая помогает в проведении этой акции, подчеркнула, что "Сахар в норме" 15 ноября пройдет в трех городах республики, а днем позже еще в четырех городах восточной части страны."Эта акция направлена на повышение осведомленности общества о сахарном диабете и жизни людей с этим заболеванием, снижении уровня стигма, а также на выявление нарушения углеводного обмена", – отметила Лакоя и уточнила, что обследование в Гудауте прошли 106 человек, у 10 из них сахар в крови был выше нормы, у троих ниже.Координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба отметила, что двухдневная акция пройдет во всех городах страны. 15 ноября она прошла в Гагре, Пицунде, Гудауте и в Сухуме.16 ноября акция будет проходить у администрации Очамчыры, у Ткуарчалской и Галской ЦРБ. В Новом Афоне пока с местом не определились, но, скорее всего, для этого выберут территорию городского парка."Мы проводим акцию на улице, так как больше людей удастся охватить, и в условиях пандемии коронавируса лучше на открытом воздухе проводить такие процедуры. По моим наблюдениям, сегодня активность населения в Гагре, Гудауте и Пицунде намного выше, чем в Сухуме с учетом соотношения количества населения. Если в столице к 13:00 проверились около 70 человек, то в других городах число обследованных превысило сотню", – сказала она.Адлейба также рассказала, что пока она находились на акции в Гагре, у двух женщин выявили значительное превышение сахара в крови. Их направили на обследование к эндокринологам.Основные симптомы повышенного содержания сахара в крови, уточнила Адлейба, – это сухость во рту, частое мочеиспускание, резкая потеря веса, слабость, потливость. Если недуг протекает на протяжении длительного времени без лечения, тело человека начинает отдавать похожим на ацетон запахом и появляется зуд. Адлейба видит проблему в том, что многие люди, столкнувшиеся с такими признаками, стесняются обращаться к специалистам и усугубляют состояние своего здоровья. Это приводит, например, к заболеваниям почек, сердца, потере зрения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/blagotvoritelnaya-aktsiya-sakhar-v-norme-proydet-v-abkhazii-1036329387.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210724/Pravda-tela-diabet-II-tipa-1032896376.html

гудаута

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диабет, гудаута