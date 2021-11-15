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Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отбыл в Москву с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отбыл в Москву с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Во вторник, 16 ноября, у министра запланирована встреча с главой Федерального агентства по туризму России Зариной Догузовой. Стороны обсудят вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма и их дальнейшего развития. Также запланировано подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма Абхазии и Ростуризмом. 17 ноября Хишба проведет переговоры с депутатом Государственной Думы, председателем комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексеем Волоцковым. 18 ноября в Москве будет подписано Соглашение "О создании ассоциации абхазо-российского туризма".
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Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

12:26 15.11.2021 (обновлено: 14:25 15.11.2021)
© Foto / Facebook/Министерство туризма РAГлава Минтуризма проведет в российской столице ряд встреч с представителями государственных и частных структур
Глава Минтуризма проведет в российской столице ряд встреч с представителями государственных и частных структур - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Foto / Facebook/Министерство туризма РA
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отбыл в Москву с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во вторник, 16 ноября, у министра запланирована встреча с главой Федерального агентства по туризму России Зариной Догузовой.
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Стороны обсудят вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма и их дальнейшего развития.
Также запланировано подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма Абхазии и Ростуризмом.
17 ноября Хишба проведет переговоры с депутатом Государственной Думы, председателем комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексеем Волоцковым.

Министр туризма Абхазии примет участие в работе круглого стола в Общественном совете при Федеральном агентстве по туризму на тему "Актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма".

18 ноября в Москве будет подписано Соглашение "О создании ассоциации абхазо-российского туризма".
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