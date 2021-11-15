https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/glava-minturizma-abkhazii-otbyl-v-moskvu-s-rabochey-poezdkoy--1036338948.html

Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отбыл в Москву с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

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2021-11-15T14:25+0300

в абхазии

москва

туризм

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отбыл в Москву с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Во вторник, 16 ноября, у министра запланирована встреча с главой Федерального агентства по туризму России Зариной Догузовой. Стороны обсудят вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма и их дальнейшего развития. Также запланировано подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма Абхазии и Ростуризмом. 17 ноября Хишба проведет переговоры с депутатом Государственной Думы, председателем комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексеем Волоцковым. 18 ноября в Москве будет подписано Соглашение "О создании ассоциации абхазо-российского туризма".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/glava-minturizma-abkhazii-podvel-promezhutochnye-itogi-tursezona-1036122653.html

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