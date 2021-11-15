https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/korabl-vms-ssha-zavershil-operatsii-v-chernom-more-1036336054.html
Корабль ВМС США завершил операции в Черном море
Корабль ВМС США завершил операции в Черном море
Корабль Mount Whitney находился в Черное море для совместных операций с силами Североатлантического альянса. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T09:55+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter флота.Как отмечается, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО - STRIKFORNATO).Министерство обороны России ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/putin-prokommentiroval-ucheniya-nato-v-chernom-more-1036320335.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/zakon-mozhno-oboyti-vms-ssha-nashli-sposob-zakrepitsya-v-chernom-more-1036277321.html
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россия, нато, черное море, сша
Корабль ВМС США завершил операции в Черном море
09:55 15.11.2021 (обновлено: 10:21 15.11.2021)
Корабль Mount Whitney находился в Черное море для совместных операций с силами Североатлантического альянса.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter флота.
Как отмечается, на борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО - STRIKFORNATO).
Министерство обороны России ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.