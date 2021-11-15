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Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь
Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь
Люди скапливаются у КПП на белорусско-польской границе, белорусские силовики обеспечивали их безопасность как в лагере, так и по ходу движения колонны из него. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T13:28+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Мигранты у белорусско-польской границы начали постепенно покидать стихийный лагерь, об этом пишет Sputnik Беларусь.Как пишет Sputnik Беларусь, колонна растянулась примерно на километр.Сейчас люди скапливаются на КПП, белорусы обеспечивают их безопасность как в лагере, так и по ходу движения, заявили в погранкомитете республики.Польские военные выстроились в несколько шеренг, в руках у некоторых из них предметы, похожие на газовые баллончики. Кроме этого, на польской стороне есть спецтехника, один из автомобилей похож на водомет.Официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский отметил, что "беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации".Летом на рубеже Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/tsel--zapadnaya-evropa-migranty-postavili-es-pered-slozhnym-vyborom-1036300498.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/putin-prizval-es-ne-perekladyvat-otvetstvennost-za-migratsionnyy-krizis-1036330998.html
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в мире, белоруссия, польша, мигранты

Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь

13:28 15.11.2021 (обновлено: 13:42 15.11.2021)
© Sputnik / Inna GrishukБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Inna Grishuk
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Люди скапливаются у КПП на белорусско-польской границе, белорусские силовики обеспечивали их безопасность как в лагере, так и по ходу движения колонны из него.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Мигранты у белорусско-польской границы начали постепенно покидать стихийный лагерь, об этом пишет Sputnik Беларусь.
Большая колонна мигрантов с утра в 15 ноября выдвинулась в сторону погранперехода "Брузги" в сопровождении белорусских силовиков.
Как пишет Sputnik Беларусь, колонна растянулась примерно на километр.
Сейчас люди скапливаются на КПП, белорусы обеспечивают их безопасность как в лагере, так и по ходу движения, заявили в погранкомитете республики.
Польские военные выстроились в несколько шеренг, в руках у некоторых из них предметы, похожие на газовые баллончики. Кроме этого, на польской стороне есть спецтехника, один из автомобилей похож на водомет.
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Официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский отметил, что "беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации".
Летом на рубеже Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
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Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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