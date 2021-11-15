https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/migranty-u-belorussko-polskoy-granitsy-nachali-pokidat-stikhiynyy-lager-1036339871.html

Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь

Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь

Люди скапливаются у КПП на белорусско-польской границе, белорусские силовики обеспечивали их безопасность как в лагере, так и по ходу движения колонны из него. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T13:28+0300

2021-11-15T13:28+0300

2021-11-15T13:42+0300

в мире

белоруссия

польша

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036250307_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fab8c7cc215c3ca00591e825e8590df9.jpg

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Мигранты у белорусско-польской границы начали постепенно покидать стихийный лагерь, об этом пишет Sputnik Беларусь.Как пишет Sputnik Беларусь, колонна растянулась примерно на километр.Сейчас люди скапливаются на КПП, белорусы обеспечивают их безопасность как в лагере, так и по ходу движения, заявили в погранкомитете республики.Польские военные выстроились в несколько шеренг, в руках у некоторых из них предметы, похожие на газовые баллончики. Кроме этого, на польской стороне есть спецтехника, один из автомобилей похож на водомет.Официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский отметил, что "беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации".Летом на рубеже Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/tsel--zapadnaya-evropa-migranty-postavili-es-pered-slozhnym-vyborom-1036300498.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/putin-prizval-es-ne-perekladyvat-otvetstvennost-za-migratsionnyy-krizis-1036330998.html

белоруссия

польша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, белоруссия, польша, мигранты