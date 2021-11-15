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https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nazvany-osobennosti-delta-shtamma-koronavirusa-1036348058.html
Названы особенности дельта-штамма коронавируса
Названы особенности дельта-штамма коронавируса
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Поражающая способность дельта-штамм коронавирусной инфекции в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.Таким образом, по словам эксперта, заразиться дельта-штаммом гораздо легче.Она также обратила внимание, что клиническая картина при заболевании этим штаммом характеризуется стремительным течением болезни и возможными осложнениями. Дельта штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Выведение его из организма также удлиняется, поэтому медикам сложно определить момент выздоровления пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/gintsburg-sputnik-v-zaschischaet-ot-vsekh-variantov-shtamma-delta-1036077035.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Названы особенности дельта-штамма коронавируса

20:00 15.11.2021 (обновлено: 20:23 15.11.2021)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтанция переливания крови в Симферополе
Станция переливания крови в Симферополе - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Поражающая способность дельта-штамм коронавирусной инфекции в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
"И где-то приблизительно такая поражающая способность его в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма", - сказала Драпкина в эфире телеканала "Россия 24".
Таким образом, по словам эксперта, заразиться дельта-штаммом гораздо легче.
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Она также обратила внимание, что клиническая картина при заболевании этим штаммом характеризуется стремительным течением болезни и возможными осложнениями.
Дельта штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Выведение его из организма также удлиняется, поэтому медикам сложно определить момент выздоровления пациентов.
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