https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nazvany-osobennosti-delta-shtamma-koronavirusa-1036348058.html

Названы особенности дельта-штамма коронавируса

Названы особенности дельта-штамма коронавируса

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T20:00+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Поражающая способность дельта-штамм коронавирусной инфекции в 2-2,5 раза выше, чем уханьского штамма, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.Таким образом, по словам эксперта, заразиться дельта-штаммом гораздо легче.Она также обратила внимание, что клиническая картина при заболевании этим штаммом характеризуется стремительным течением болезни и возможными осложнениями. Дельта штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Выведение его из организма также удлиняется, поэтому медикам сложно определить момент выздоровления пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/gintsburg-sputnik-v-zaschischaet-ot-vsekh-variantov-shtamma-delta-1036077035.html

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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19