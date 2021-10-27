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Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
Три случая заражения новым вариантом штамма "дельта" AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье в понедельник. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T08:45+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта", об этом заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли "Спутник V" эффективен против нового варианта дельта-штамма.Он отметил, что новые варианты "дельты" появляются постоянно. При этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятой доли процента, уточнил Гинцбург.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.Согласно данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), был выявлен год назад, в октябре 2020, и с тех пор он продолжает мутировать. "Дельта" отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/v-rospotrebnadzore-otsenili-opasnost-zarazheniya-deltoy-ay42-1036063751.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"

08:45 27.10.2021 (обновлено: 10:54 27.10.2021)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПункт вакцинации в парке "Роев ручей" Красноярского края
Пункт вакцинации в парке Роев ручей Красноярского края - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Три случая заражения новым вариантом штамма "дельта" AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье в понедельник.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта", об этом заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, будет ли "Спутник V" эффективен против нового варианта дельта-штамма.
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Он отметил, что новые варианты "дельты" появляются постоянно. При этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятой доли процента, уточнил Гинцбург.
Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.
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Согласно данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), был выявлен год назад, в октябре 2020, и с тех пор он продолжает мутировать. "Дельта" отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.
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