https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-vvedut-v-abkhazii-s-16-noyabrya--1036347272.html
Новый график веерных отключений электроэнергии введут в Абхазии с 16 ноября
Новый график веерных отключений электроэнергии введут в Абхазии с 16 ноября
Энергетики предупреждают, что ситуация в сетях отслеживается, и при колебании нагрузок график может быть изменен . 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T19:07+0300
2021-11-15T19:07+0300
2021-11-15T19:24+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Новый график веерных отключений электроэнергии будет введен в Абхазии с 00:00 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что объекты жизнеобеспечения такие как, кислородные станции, ковидные госпитали, а так же насосные станции водоснабжения отключены от подачи электроэнергии не будут. Отключения электроэнергии будут проводиться по следующему графику.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".14 ноября энергетики опубликовали график отключений по линии "Шешелети-1", который действовал бы по необходимости в дневное время.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Новый график веерных отключений электроэнергии введут в Абхазии с 16 ноября
19:07 15.11.2021 (обновлено: 19:24 15.11.2021)
Энергетики предупреждают, что ситуация в сетях отслеживается, и при колебании нагрузок график может быть изменен .
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Новый график веерных отключений электроэнергии будет введен в Абхазии с 00:00 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
График изменен в связи с возросшей нагрузкой на все магистральные линии "Шешелети-1" и "Ачгуара".
Отмечается, что объекты жизнеобеспечения такие как, кислородные станции, ковидные госпитали, а так же насосные станции водоснабжения отключены от подачи электроэнергии не будут.
Отключения электроэнергии будут проводиться по следующему графику.
Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
14 ноября энергетики опубликовали график отключений по линии "Шешелети-1", который действовал бы по необходимости в дневное время.