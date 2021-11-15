https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/novyy-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-vvedut-v-abkhazii-s-16-noyabrya--1036347272.html

Новый график веерных отключений электроэнергии введут в Абхазии с 16 ноября

Новый график веерных отключений электроэнергии введут в Абхазии с 16 ноября

Энергетики предупреждают, что ситуация в сетях отслеживается, и при колебании нагрузок график может быть изменен . 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T19:07+0300

2021-11-15T19:07+0300

2021-11-15T19:24+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Новый график веерных отключений электроэнергии будет введен в Абхазии с 00:00 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что объекты жизнеобеспечения такие как, кислородные станции, ковидные госпитали, а так же насосные станции водоснабжения отключены от подачи электроэнергии не будут. Отключения электроэнергии будут проводиться по следующему графику.Ранее, с 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действовал график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".14 ноября энергетики опубликовали график отключений по линии "Шешелети-1", который действовал бы по необходимости в дневное время.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии