Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-16-noyabrya-1036344047.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием антициклона. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T16:25+0300
2021-11-15T16:43+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036323165_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a3458ba2eb27949e6118ae8fede7a676.jpg
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Во вторник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036323165_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_85873b4f2a34a79b1980422c9f59246b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября

16:25 15.11.2021 (обновлено: 16:43 15.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Еловые шишки
Еловые шишки - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием антициклона.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Во вторник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:58Жители многоэтажного дома в Гагре отравились питьевой водой
16:39Такие обстоятельства: Дбар о вторичной переработке в Абхазии
16:25Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября
15:55Это не больно: акция ко Дню борьбы с диабетом прошла в Гудауте
14:55Более 275 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию
14:35Метеоролог рассказала, какой будет зима в Абхазии
14:06Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса
13:28Мигранты у белорусско-польской границы начали покидать стихийный лагерь
12:55Акция "Урок добра" прошла в Абхазии
12:26Глава Минтуризма Абхазии отбыл в Москву с рабочей поездкой
11:55Ахсалба о погоде до конца ноября: бояться нечего, кроме ночных температур
11:33Избран новый председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции
10:55Израиль разрешил привитым "Спутником V" туристам въезд в страну с 1 декабря
10:25 Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона
09:55Корабль ВМС США завершил операции в Черном море
09:30Ампар о льготных кредитах: нужно поддерживать предпринимателей, которые уже работают
09:15Абхазский коневладелец стал четвертым в российском рейтинге
08:45Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани
ВчераSputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения
ВчераДополнительное время: Цкуа о ветеранском спорте в Абхазии