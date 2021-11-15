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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием антициклона. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T16:25+0300
2021-11-15T16:25+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Во вторник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября
16:25 15.11.2021 (обновлено: 16:43 15.11.2021)
Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием антициклона.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Во вторник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.