https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-16-noyabrya-1036344047.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием антициклона. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T16:25+0300

2021-11-15T16:25+0300

2021-11-15T16:43+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036323165_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a3458ba2eb27949e6118ae8fede7a676.jpg

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Во вторник, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии