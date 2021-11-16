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Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу
Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу
Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, был прекращен огонь на восточном участке границы Армении с Азербайджаном. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T21:45+0300
2021-11-16T21:45+0300
2021-11-16T21:45+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе границы после беседы глав минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости.Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение.Нормализацию обстановки подтвердили в Ереване. По данным Минобороны Армении, в результате столкновений погиб контрактник, рядовой Меружан Арутюнян 1991 года рождения, еще 12 военнослужащих попали в плен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/obostrilas-situatsiya-na-azerbaydzhano-armyanskoy-granitse--1036362881.html
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кавказ, новости
Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу
Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, был прекращен огонь на восточном участке границы Армении с Азербайджаном.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik.
Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе границы после беседы глав минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости
.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение.
"В результате телефонных переговоров <...> азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - уточнили в российском оборонном ведомстве.
Нормализацию обстановки подтвердили в Ереване. По данным Минобороны Армении, в результате столкновений погиб контрактник, рядовой Меружан Арутюнян 1991 года рождения, еще 12 военнослужащих попали в плен.