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Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу
Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу
Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, был прекращен огонь на восточном участке границы Армении с Азербайджаном. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе границы после беседы глав минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости.Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение.Нормализацию обстановки подтвердили в Ереване. По данным Минобороны Армении, в результате столкновений погиб контрактник, рядовой Меружан Арутюнян 1991 года рождения, еще 12 военнослужащих попали в плен.
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кавказ, новости

Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу

21:45 16.11.2021
© AFP 2021 / ANDREY BORODULINАрмянские солдаты патрулируют блокпост рядом с демаркационной линией за пределами Аскеран 21 ноября 2020 года, когда Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня при посредничестве России
Армянские солдаты патрулируют блокпост рядом с демаркационной линией за пределами Аскеран 21 ноября 2020 года, когда Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня при посредничестве России - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / ANDREY BORODULIN
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Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, был прекращен огонь на восточном участке границы Армении с Азербайджаном.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе границы после беседы глав минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение.

"В результате телефонных переговоров <...> азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Нормализацию обстановки подтвердили в Ереване. По данным Минобороны Армении, в результате столкновений погиб контрактник, рядовой Меружан Арутюнян 1991 года рождения, еще 12 военнослужащих попали в плен.
На этом снимке, сделанном 18 июня 2021 года возле села Сотк, Армения, видны флаг Азербайджана - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе
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