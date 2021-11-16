https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-proverila-khod-rabot-na-podstantsii-bzyb-1036358651.html

Делегация Минэкономразвития России проверила ход работ на подстанции "Бзыбь"

Делегация Минэкономразвития России проверила ход работ на подстанции "Бзыбь"

На подстанции "Бзыбь-220" проходит капитальный ремонт по российской Инвестпрограмме. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T16:13+0300

2021-11-16T16:13+0300

2021-11-16T16:27+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России посетила подстанцию "Бзыбь", сообщает "Черноморэнерго".Российские специалисты изучили ход ремонтных работ на подстанции в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.Делегацию сопровождал начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба."Бзыбь-220" – одна из трех самых крупных подстанций в республике. На ней установлен новый трансформатор, в ноябре будет установлен еще один. Планируется реконструкция всей подстанции, максимальная нагрузка которой составит 250 мегаватт. На сегодняшний день предельная мощность – 80-90 мегаватт.Капитальный ремонт планируется завершить в конце 2022 года.Полная реконструкция подстанции обойдется в 540 миллионов рублей, уже освоено больше половины суммы. Стоимость оборудования – 440 миллионов рублей, остальная сумма предназначена для строительно-монтажных работа и работ по благоустройству подстанции.По словам главы УКС, на модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей по Инвестпрограмме 2020-2022 было выделено более 970 миллионов рублей.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии