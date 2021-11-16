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https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-proverila-khod-rabot-na-podstantsii-bzyb-1036358651.html
Делегация Минэкономразвития России проверила ход работ на подстанции "Бзыбь"
Делегация Минэкономразвития России проверила ход работ на подстанции "Бзыбь"
На подстанции "Бзыбь-220" проходит капитальный ремонт по российской Инвестпрограмме. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T16:13+0300
2021-11-16T16:27+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России посетила подстанцию "Бзыбь", сообщает "Черноморэнерго".Российские специалисты изучили ход ремонтных работ на подстанции в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.Делегацию сопровождал начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба."Бзыбь-220" – одна из трех самых крупных подстанций в республике. На ней установлен новый трансформатор, в ноябре будет установлен еще один. Планируется реконструкция всей подстанции, максимальная нагрузка которой составит 250 мегаватт. На сегодняшний день предельная мощность – 80-90 мегаватт.Капитальный ремонт планируется завершить в конце 2022 года.Полная реконструкция подстанции обойдется в 540 миллионов рублей, уже освоено больше половины суммы. Стоимость оборудования – 440 миллионов рублей, остальная сумма предназначена для строительно-монтажных работа и работ по благоустройству подстанции.По словам главы УКС, на модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей по Инвестпрограмме 2020-2022 было выделено более 970 миллионов рублей.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Делегация Минэкономразвития России проверила ход работ на подстанции "Бзыбь"

16:13 16.11.2021 (обновлено: 16:27 16.11.2021)
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"ПС Бзыбь посетила делегация Министерства экономического развития РФ
ПС Бзыбь посетила делегация Министерства экономического развития РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
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На подстанции "Бзыбь-220" проходит капитальный ремонт по российской Инвестпрограмме.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России посетила подстанцию "Бзыбь", сообщает "Черноморэнерго".
Российские специалисты изучили ход ремонтных работ на подстанции в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Делегацию сопровождал начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба.
"Бзыбь-220" – одна из трех самых крупных подстанций в республике. На ней установлен новый трансформатор, в ноябре будет установлен еще один. Планируется реконструкция всей подстанции, максимальная нагрузка которой составит 250 мегаватт. На сегодняшний день предельная мощность – 80-90 мегаватт.
Капитальный ремонт планируется завершить в конце 2022 года.
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"ПС Бзыбь посетила делегация Министерства экономического развития РФ
ПС Бзыбь посетила делегация Министерства экономического развития РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
ПС Бзыбь посетила делегация Министерства экономического развития РФ
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
Полная реконструкция подстанции обойдется в 540 миллионов рублей, уже освоено больше половины суммы. Стоимость оборудования – 440 миллионов рублей, остальная сумма предназначена для строительно-монтажных работа и работ по благоустройству подстанции.
По словам главы УКС, на модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей по Инвестпрограмме 2020-2022 было выделено более 970 миллионов рублей.
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