https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/glava-uks-otchitalsya-o-khode-realizatsii-investprogrammy-2020-2022-godov-1036017760.html

Глава УКС отчитался о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов

Глава УКС отчитался о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов

Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу, 22 октября, проводит совещание по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики. 22.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе совещания по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики отметил, что правительство будет просить Россию об увеличении объемов финансирования в Инвестпрограмме 2023-2025 годов, об этом с места события сообщает корреспондент Sputnik. Для этого необходимо отчитаться о ходе реализации предыдущей программы, объяснил глава государства. Глава Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал о реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов. По его словам, всего объем Инвестпрограммы составляет 4 миллиарда 10 миллионов рублей. На 2020 год был выделен один миллиард 310 миллионов рублей, на 2021 – один миллиард 350 миллионов рублей. Траты на работы по дорожной инфраструктуре в районах Абхазии составляют более 600 миллионов рублей. Агрба прокомментировал задержку окончания ремонтных работ по улицам Гулия, Джонуа и Абазинская. По его словам, в изначальную проектно-сметную документацию не вошли ливневые коллекторы, которые нужно было заменить. Средства были найдены за счет экономии средств на других объектах. Сметная документация по этим объектам находится на корректировке. Агрба отметил, что ремонтные работы на данных улицах подходят к концу. На модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей было выделено более 970 миллионов сетей. В Инвестпрограмму 2020-2022 годов было включено и развитие Гагрского района как курортного. По словам Агрба, 17 миллионов рублей было выделено на ремонтные работы по реконструкции колоннады. Общий объем финансирования на разводящие сети водоснабжения составил 65 миллионов рублей. Гудаутский водоканал реализовывает работы в районе на сумму 300 миллионов рублей. К Новому году должны быть полностью окончены ремонтные работы в Ткуарчалской районной больнице. Глава УКС отметил, что уже выполнены строительно-монтажные работы, ожидается поставка оборудования, после чего объект будет введен в эксплуатацию. По словам Тимура Агрба, в 2021 году лимит выделенных средств из Инвестпрограммы составил 400 миллионов рублей, но работы уже освоены примерно на 700 миллионов рублей.Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу 22 октября проводит совещание по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики.

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