Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/glava-uks-otchitalsya-o-khode-realizatsii-investprogrammy-2020-2022-godov-1036017760.html
Глава УКС отчитался о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов
Глава УКС отчитался о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов
Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу, 22 октября, проводит совещание по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T11:40+0300
2021-10-22T12:54+0300
в абхазии
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036017685_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_3b08c3f963ec17955acc05c7a7f09bb3.jpg
СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе совещания по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики отметил, что правительство будет просить Россию об увеличении объемов финансирования в Инвестпрограмме 2023-2025 годов, об этом с места события сообщает корреспондент Sputnik. Для этого необходимо отчитаться о ходе реализации предыдущей программы, объяснил глава государства. Глава Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал о реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов. По его словам, всего объем Инвестпрограммы составляет 4 миллиарда 10 миллионов рублей. На 2020 год был выделен один миллиард 310 миллионов рублей, на 2021 – один миллиард 350 миллионов рублей. Траты на работы по дорожной инфраструктуре в районах Абхазии составляют более 600 миллионов рублей. Агрба прокомментировал задержку окончания ремонтных работ по улицам Гулия, Джонуа и Абазинская. По его словам, в изначальную проектно-сметную документацию не вошли ливневые коллекторы, которые нужно было заменить. Средства были найдены за счет экономии средств на других объектах. Сметная документация по этим объектам находится на корректировке. Агрба отметил, что ремонтные работы на данных улицах подходят к концу. На модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей было выделено более 970 миллионов сетей. В Инвестпрограмму 2020-2022 годов было включено и развитие Гагрского района как курортного. По словам Агрба, 17 миллионов рублей было выделено на ремонтные работы по реконструкции колоннады. Общий объем финансирования на разводящие сети водоснабжения составил 65 миллионов рублей. Гудаутский водоканал реализовывает работы в районе на сумму 300 миллионов рублей. К Новому году должны быть полностью окончены ремонтные работы в Ткуарчалской районной больнице. Глава УКС отметил, что уже выполнены строительно-монтажные работы, ожидается поставка оборудования, после чего объект будет введен в эксплуатацию. По словам Тимура Агрба, в 2021 году лимит выделенных средств из Инвестпрограммы составил 400 миллионов рублей, но работы уже освоены примерно на 700 миллионов рублей.Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу 22 октября проводит совещание по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-dolozhili-kogda-v-gagre-budet-polnostyu-reshena-problema-vodosnabzheniya-1035987264.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/aslan-bzhaniya-poobeschal-vzyat-investproekty-pod-lichnyy-kontrol-1035995395.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/16/1036017685_99:0:1539:1080_1920x0_80_0_0_ef344559ce7c8058476454afb2cb3357.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости

Глава УКС отчитался о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов

11:40 22.10.2021 (обновлено: 12:54 22.10.2021)
© Sputnik Томас Тхайцук Тимур Агрба
Тимур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
© Sputnik Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу, 22 октября, проводит совещание по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе совещания по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики отметил, что правительство будет просить Россию об увеличении объемов финансирования в Инвестпрограмме 2023-2025 годов, об этом с места события сообщает корреспондент Sputnik.
Для этого необходимо отчитаться о ходе реализации предыдущей программы, объяснил глава государства.
Глава Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал о реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов.
Подстанция Бзып-220 - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
В Абхазии
Бжания проинспектировал объекты энергетики, ремонтируемые по Инвестпрограмме
20 октября, 11:11
По его словам, всего объем Инвестпрограммы составляет 4 миллиарда 10 миллионов рублей. На 2020 год был выделен один миллиард 310 миллионов рублей, на 2021 – один миллиард 350 миллионов рублей.
Траты на работы по дорожной инфраструктуре в районах Абхазии составляют более 600 миллионов рублей.
Агрба прокомментировал задержку окончания ремонтных работ по улицам Гулия, Джонуа и Абазинская. По его словам, в изначальную проектно-сметную документацию не вошли ливневые коллекторы, которые нужно было заменить. Средства были найдены за счет экономии средств на других объектах. Сметная документация по этим объектам находится на корректировке. Агрба отметил, что ремонтные работы на данных улицах подходят к концу.
На модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей было выделено более 970 миллионов сетей.
Гагра с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
В Абхазии
Бжания доложили, когда в Гагре будет полностью решена проблема водоснабжения
20 октября, 14:40
В Инвестпрограмму 2020-2022 годов было включено и развитие Гагрского района как курортного. По словам Агрба, 17 миллионов рублей было выделено на ремонтные работы по реконструкции колоннады. Общий объем финансирования на разводящие сети водоснабжения составил 65 миллионов рублей.
Гудаутский водоканал реализовывает работы в районе на сумму 300 миллионов рублей. К Новому году должны быть полностью окончены ремонтные работы в Ткуарчалской районной больнице. Глава УКС отметил, что уже выполнены строительно-монтажные работы, ожидается поставка оборудования, после чего объект будет введен в эксплуатацию.
По словам Тимура Агрба, в 2021 году лимит выделенных средств из Инвестпрограммы составил 400 миллионов рублей, но работы уже освоены примерно на 700 миллионов рублей.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
В Абхазии
Бжания взял инвестпроекты под личный контроль
20 октября, 20:45
Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу 22 октября проводит совещание по вопросам Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30Гагра в первой пятерке, куда хотят отправить в отпуск тещу
11:40Глава УКС отчитался о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов
11:08"Не дай бог жить в эпоху перемен": Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай"
10:56Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
10:15Здоровый консерватизм: зачем Путин похоронил эпоху
09:20Движение на перекрестке в центре Сухума перекроют в субботу 23 октября
08:45Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
ВчераИдея Путина о реестре угроз ООН получит поддержку, заявил юрист-международник Капустин
ВчераВ Абхазии выявили 135 случаев COVID-19, два пациента скончались
ВчераПолитолог: слова Путина о новом консерватизме могут привлечь "старую Европу"
ВчераЭкс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето
ВчераГлава Абхазской Православной Церкви отреагировал на приглашение в Тбилиси
ВчераДепутат Госдумы прокомментировал слова Путина про умеренный консерватизм
ВчераОмбудсмен ответила на заявление прокуратуры, отрицающее пытки над заключенными
ВчераПутин ответил на вопрос о том, какие ценности должны объединять страны
ВчераПутин высказался о тезисе "советский человек"
ВчераПрезидент России призвал не копировать все у США
ВчераПутин: российский консерватизм — это консерватизм оптимистов
ВчераПутин: попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции
ВчераВскрытие показало: что обнаружили в древнем саркофаге