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Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов
Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021)... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T08:45+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. У назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции никаких побочных эффектов не замечено, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости."У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - сообщил он.Гинцбург также рассказал агентству, что вопрос об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа на него пока нет. По его словам, прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/gintsburg-rasskazal-kak-chasto-mozhno-privivatsya-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1036113829.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов

08:45 16.11.2021 (обновлено: 08:47 16.11.2021)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. У назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции никаких побочных эффектов не замечено, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - сообщил он.
Гинцбург также рассказал агентству, что вопрос об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа на него пока нет. По его словам, прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
Гинцбург рассказал, как часто можно прививаться назальной вакциной от COVID-19
29 октября, 11:05
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