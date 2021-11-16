https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/gintsburg-u-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-net-nikakikh-pobochnykh-effektov-1036350037.html

Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов

Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021)... 16.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. У назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции никаких побочных эффектов не замечено, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости."У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - сообщил он.Гинцбург также рассказал агентству, что вопрос об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа на него пока нет. По его словам, прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/gintsburg-rasskazal-kak-chasto-mozhno-privivatsya-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1036113829.html

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