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Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 470 человек
Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 470 человек
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Военные медики российского мобильного госпиталя в Сухуме выписали 470 человек после выздоровления от COVID-19, сообщает пресс-служба... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T15:15+0300
2021-11-16T15:38+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Военные медики российского мобильного госпиталя в Сухуме выписали 470 человек после выздоровления от COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО. Пациенты прошли необходимый курс лечения, они отпущены домой с отрицательным ПЦР-тестом и дальнейшими рекомендациями от лечащих врачей.Всего с 18 августа медицинские специалисты Южного военного округа в мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме приняли на лечение около 1600 человек. На сегодня стационарное лечение проходят более 90 человек. Госпиталь рассчитан на 100 коек, с возможностью развернуть еще 50. Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование. Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/butba-nazval-slozhnoy-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-1036317364.html
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Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 470 человек

15:15 16.11.2021 (обновлено: 15:38 16.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРоссийский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов
Российский военный госпиталь в Сухуме принял первых пациентов - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Военные медики российского мобильного госпиталя в Сухуме выписали 470 человек после выздоровления от COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО.
Пациенты прошли необходимый курс лечения, они отпущены домой с отрицательным ПЦР-тестом и дальнейшими рекомендациями от лечащих врачей.
Всего с 18 августа медицинские специалисты Южного военного округа в мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме приняли на лечение около 1600 человек.
На сегодня стационарное лечение проходят более 90 человек. Госпиталь рассчитан на 100 коек, с возможностью развернуть еще 50.
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Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование.
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
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