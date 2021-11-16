https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/iz-mobilnogo-gospitalya-minoborony-rossii-v-sukhume-vypisano-470-chelovek-1036357831.html

Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 470 человек

Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 470 человек

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Военные медики российского мобильного госпиталя в Сухуме выписали 470 человек после выздоровления от COVID-19, сообщает пресс-служба... 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T15:15+0300

2021-11-16T15:15+0300

2021-11-16T15:38+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Военные медики российского мобильного госпиталя в Сухуме выписали 470 человек после выздоровления от COVID-19, сообщает пресс-служба ЮВО. Пациенты прошли необходимый курс лечения, они отпущены домой с отрицательным ПЦР-тестом и дальнейшими рекомендациями от лечащих врачей.Всего с 18 августа медицинские специалисты Южного военного округа в мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме приняли на лечение около 1600 человек. На сегодня стационарное лечение проходят более 90 человек. Госпиталь рассчитан на 100 коек, с возможностью развернуть еще 50. Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование. Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/butba-nazval-slozhnoy-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-1036317364.html

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