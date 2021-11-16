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https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/politicheskaya-ornitologiya-kto-to-vzletit-a-kto-to-upadet-1036358918.html
Политическая орнитология: кто-то взлетит, а кто-то упадет
Политическая орнитология: кто-то взлетит, а кто-то упадет
Очень люблю смотреть передачи о жизни животных и птиц. Благо сейчас таких фильмов предостаточно. И сняты очень искусно, с применением современной аппаратуры... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T16:37+0300
2021-11-16T16:59+0300
в абхазии
колумнисты
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Очень люблю смотреть передачи о жизни животных и птиц. Благо сейчас таких фильмов предостаточно. И сняты очень искусно, с применением современной аппаратуры, дронов. Очень красочные и познавательные. И с каждым просмотром убеждаюсь, насколько в природе все гармонично, продуманно, красиво. Точно есть чему поучиться тому существу на планете, которое гордо именуется человеком. Даже больше скажу – люди, скорее всего, создают дисгармонию, ставят под удар все и вся. Своими неуемными аппетитами, своими стройками, заводами и фабриками они настолько не вписываются в правильный уклад жизни планеты, что закрадывается мысль – мы тут как бедствие, как угроза всему живому. Тем более, если учесть, сколько раз мы могли поставить крест на всем живом на Земле, развязав очередную войну.Поучительное природоведениеВот, например, как трепетно и дальновидно относятся к своим птенцам орлы. Многолетние исследования орнитологов показали, что они умышленно строят гнезда на отвесных склонах гор, на больших высотах. Вроде бы зачем? Ведь и опасно, и некомфортно. Тут не просто вопрос безопасности подрастающего поколения. Природа заложила даже здесь большую мудрость. После того как птенец вырастает и набирает силы, орлица выталкивает орленка из гнезда. Ему ничего не остается, кроме как попытаться взлететь. Конечно, если он совсем неуклюж и не готов к самостоятельному полету, отец его подхватит и вернет в гнездо, но через какое-то время урок повторится вновь, и птенцу придется взлететь. Дальше родители помогут ему ориентироваться в природе, добывать пищу. Просто поразительно, как все четко и правильно.Живи насущнымНо природа природой, а людям надо не просто любоваться и удивляться, а извлекать полезные уроки. К примеру, нашим политикам. Наверняка не только я замечаю, что наша политическая элита, утвердившись на олимпе власти, ничего не предпринимает для того, чтобы взрастить новое поколение политиков. Как раз наоборот – зачищают поле вокруг. Не дают молодым развиваться, всячески гасят в них инициативу. Это может быть связано с разными причинами. Основная – создать себе ореол незаменимости и как можно больше продлить свое лидерство. Чтобы как можно дольше снимать сливки, вкушать все прелести нахождения в высоких кабинетах. Увы, извлекать из этого дивиденды, не ощущая достойной конкурентной борьбы. Соответственно, их вполне устраивают полный штиль, вялотекущие процессы. Никакого развития, никакого прогресса, никаких креативных идей. Какая-то активность начинает появляться только накануне выборов. И, опять же, только ради того, чтобы еще посидеть в уютных креслах, ловить заискивающие взгляды, наслаждаться эйфорией власти. Для этого они создают имитацию деятельности и цинично, беспардонно, но изысканно и умело манипулируют избирателями, обещая неведомые блага и сытое будущее. Здесь весьма кстати и российская финансовая помощь, которую проще и эффектнее распылить на косметическое латание дыр. Это, конечно, придаст больше популярности, чем поддержка малого и среднего бизнеса, реанимация сельского хозяйства. Можно стимулировать производство качественной продукцию. Развивать налогооблагаемую базу. Но кто это оценит и заметит? Очередной покрашенный фасад или заделанная рытвина – это быстрее и нагляднее демонстрирует заботу у народе. Такие чиновники больше заняты покупкой новой мебели в кабинеты, сплит-систем, дорогой аппаратуры для совещаний, чтобы политик мог качественно и долго рассказывать о светлом будущем, которое еще чуть-чуть и вот-вот наступит.Власть без права передачиСамое обидное, что в народе достаточно большой процент людей, которые искренне верят и раз за разом избирают самых сладкоречивых, самых убедительных и вновь остаются с обманутыми надеждами. Получается какой-то заколдованный круг. А новых "орлят" либо выталкивают из гнезда рассчитывая, что они не смогут взлететь, либо вообще остаются безучастными к их инициативам и стремлениям. Им никакой "орел" не поможет, не подстрахует. И даже тех, кто вдруг сможет воспарить, будут ждать изощренные ловушки.В итоге, народ приходит к избирательным урнам и задается резонным вопросом: "А из кого выбирать?" И опять послушно голосует за регресс и застой.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Алексей Ломия
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колумнисты

Политическая орнитология: кто-то взлетит, а кто-то упадет

16:37 16.11.2021 (обновлено: 16:59 16.11.2021)
© AP Photo Zsolt Czegledi / MTIБелые аисты во время восхода солнца в национальном парке Хортобадь, Венгрия
Белые аисты во время восхода солнца в национальном парке Хортобадь, Венгрия - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© AP Photo Zsolt Czegledi / MTI
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
Очень люблю смотреть передачи о жизни животных и птиц. Благо сейчас таких фильмов предостаточно. И сняты очень искусно, с применением современной аппаратуры, дронов. Очень красочные и познавательные. И с каждым просмотром убеждаюсь, насколько в природе все гармонично, продуманно, красиво. Точно есть чему поучиться тому существу на планете, которое гордо именуется человеком. Даже больше скажу – люди, скорее всего, создают дисгармонию, ставят под удар все и вся. Своими неуемными аппетитами, своими стройками, заводами и фабриками они настолько не вписываются в правильный уклад жизни планеты, что закрадывается мысль – мы тут как бедствие, как угроза всему живому. Тем более, если учесть, сколько раз мы могли поставить крест на всем живом на Земле, развязав очередную войну.

Поучительное природоведение

Вот, например, как трепетно и дальновидно относятся к своим птенцам орлы. Многолетние исследования орнитологов показали, что они умышленно строят гнезда на отвесных склонах гор, на больших высотах. Вроде бы зачем? Ведь и опасно, и некомфортно. Тут не просто вопрос безопасности подрастающего поколения. Природа заложила даже здесь большую мудрость. После того как птенец вырастает и набирает силы, орлица выталкивает орленка из гнезда. Ему ничего не остается, кроме как попытаться взлететь. Конечно, если он совсем неуклюж и не готов к самостоятельному полету, отец его подхватит и вернет в гнездо, но через какое-то время урок повторится вновь, и птенцу придется взлететь. Дальше родители помогут ему ориентироваться в природе, добывать пищу. Просто поразительно, как все четко и правильно.

Живи насущным

Но природа природой, а людям надо не просто любоваться и удивляться, а извлекать полезные уроки. К примеру, нашим политикам. Наверняка не только я замечаю, что наша политическая элита, утвердившись на олимпе власти, ничего не предпринимает для того, чтобы взрастить новое поколение политиков. Как раз наоборот – зачищают поле вокруг. Не дают молодым развиваться, всячески гасят в них инициативу. Это может быть связано с разными причинами. Основная – создать себе ореол незаменимости и как можно больше продлить свое лидерство. Чтобы как можно дольше снимать сливки, вкушать все прелести нахождения в высоких кабинетах. Увы, извлекать из этого дивиденды, не ощущая достойной конкурентной борьбы. Соответственно, их вполне устраивают полный штиль, вялотекущие процессы. Никакого развития, никакого прогресса, никаких креативных идей. Какая-то активность начинает появляться только накануне выборов. И, опять же, только ради того, чтобы еще посидеть в уютных креслах, ловить заискивающие взгляды, наслаждаться эйфорией власти. Для этого они создают имитацию деятельности и цинично, беспардонно, но изысканно и умело манипулируют избирателями, обещая неведомые блага и сытое будущее. Здесь весьма кстати и российская финансовая помощь, которую проще и эффектнее распылить на косметическое латание дыр. Это, конечно, придаст больше популярности, чем поддержка малого и среднего бизнеса, реанимация сельского хозяйства. Можно стимулировать производство качественной продукцию. Развивать налогооблагаемую базу. Но кто это оценит и заметит? Очередной покрашенный фасад или заделанная рытвина – это быстрее и нагляднее демонстрирует заботу у народе. Такие чиновники больше заняты покупкой новой мебели в кабинеты, сплит-систем, дорогой аппаратуры для совещаний, чтобы политик мог качественно и долго рассказывать о светлом будущем, которое еще чуть-чуть и вот-вот наступит.

Власть без права передачи

Самое обидное, что в народе достаточно большой процент людей, которые искренне верят и раз за разом избирают самых сладкоречивых, самых убедительных и вновь остаются с обманутыми надеждами. Получается какой-то заколдованный круг. А новых "орлят" либо выталкивают из гнезда рассчитывая, что они не смогут взлететь, либо вообще остаются безучастными к их инициативам и стремлениям. Им никакой "орел" не поможет, не подстрахует. И даже тех, кто вдруг сможет воспарить, будут ждать изощренные ловушки.
В итоге, народ приходит к избирательным урнам и задается резонным вопросом: "А из кого выбирать?" И опять послушно голосует за регресс и застой.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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