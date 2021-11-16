https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/politicheskaya-ornitologiya-kto-to-vzletit-a-kto-to-upadet-1036358918.html

Политическая орнитология: кто-то взлетит, а кто-то упадет

Политическая орнитология: кто-то взлетит, а кто-то упадет

Очень люблю смотреть передачи о жизни животных и птиц. Благо сейчас таких фильмов предостаточно. И сняты очень искусно, с применением современной аппаратуры... 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T16:37+0300

2021-11-16T16:37+0300

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в абхазии

колумнисты

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Очень люблю смотреть передачи о жизни животных и птиц. Благо сейчас таких фильмов предостаточно. И сняты очень искусно, с применением современной аппаратуры, дронов. Очень красочные и познавательные. И с каждым просмотром убеждаюсь, насколько в природе все гармонично, продуманно, красиво. Точно есть чему поучиться тому существу на планете, которое гордо именуется человеком. Даже больше скажу – люди, скорее всего, создают дисгармонию, ставят под удар все и вся. Своими неуемными аппетитами, своими стройками, заводами и фабриками они настолько не вписываются в правильный уклад жизни планеты, что закрадывается мысль – мы тут как бедствие, как угроза всему живому. Тем более, если учесть, сколько раз мы могли поставить крест на всем живом на Земле, развязав очередную войну.Поучительное природоведениеВот, например, как трепетно и дальновидно относятся к своим птенцам орлы. Многолетние исследования орнитологов показали, что они умышленно строят гнезда на отвесных склонах гор, на больших высотах. Вроде бы зачем? Ведь и опасно, и некомфортно. Тут не просто вопрос безопасности подрастающего поколения. Природа заложила даже здесь большую мудрость. После того как птенец вырастает и набирает силы, орлица выталкивает орленка из гнезда. Ему ничего не остается, кроме как попытаться взлететь. Конечно, если он совсем неуклюж и не готов к самостоятельному полету, отец его подхватит и вернет в гнездо, но через какое-то время урок повторится вновь, и птенцу придется взлететь. Дальше родители помогут ему ориентироваться в природе, добывать пищу. Просто поразительно, как все четко и правильно.Живи насущнымНо природа природой, а людям надо не просто любоваться и удивляться, а извлекать полезные уроки. К примеру, нашим политикам. Наверняка не только я замечаю, что наша политическая элита, утвердившись на олимпе власти, ничего не предпринимает для того, чтобы взрастить новое поколение политиков. Как раз наоборот – зачищают поле вокруг. Не дают молодым развиваться, всячески гасят в них инициативу. Это может быть связано с разными причинами. Основная – создать себе ореол незаменимости и как можно больше продлить свое лидерство. Чтобы как можно дольше снимать сливки, вкушать все прелести нахождения в высоких кабинетах. Увы, извлекать из этого дивиденды, не ощущая достойной конкурентной борьбы. Соответственно, их вполне устраивают полный штиль, вялотекущие процессы. Никакого развития, никакого прогресса, никаких креативных идей. Какая-то активность начинает появляться только накануне выборов. И, опять же, только ради того, чтобы еще посидеть в уютных креслах, ловить заискивающие взгляды, наслаждаться эйфорией власти. Для этого они создают имитацию деятельности и цинично, беспардонно, но изысканно и умело манипулируют избирателями, обещая неведомые блага и сытое будущее. Здесь весьма кстати и российская финансовая помощь, которую проще и эффектнее распылить на косметическое латание дыр. Это, конечно, придаст больше популярности, чем поддержка малого и среднего бизнеса, реанимация сельского хозяйства. Можно стимулировать производство качественной продукцию. Развивать налогооблагаемую базу. Но кто это оценит и заметит? Очередной покрашенный фасад или заделанная рытвина – это быстрее и нагляднее демонстрирует заботу у народе. Такие чиновники больше заняты покупкой новой мебели в кабинеты, сплит-систем, дорогой аппаратуры для совещаний, чтобы политик мог качественно и долго рассказывать о светлом будущем, которое еще чуть-чуть и вот-вот наступит.Власть без права передачиСамое обидное, что в народе достаточно большой процент людей, которые искренне верят и раз за разом избирают самых сладкоречивых, самых убедительных и вновь остаются с обманутыми надеждами. Получается какой-то заколдованный круг. А новых "орлят" либо выталкивают из гнезда рассчитывая, что они не смогут взлететь, либо вообще остаются безучастными к их инициативам и стремлениям. Им никакой "орел" не поможет, не подстрахует. И даже тех, кто вдруг сможет воспарить, будут ждать изощренные ловушки.В итоге, народ приходит к избирательным урнам и задается резонным вопросом: "А из кого выбирать?" И опять послушно голосует за регресс и застой.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2021

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колумнисты