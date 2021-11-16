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Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T17:25+0300
2021-11-16T17:25+0300
2021-11-16T17:25+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В среду, 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В среду, 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.