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Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В среду, 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии