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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/pyat-patsientov-s-covid-19-skonchalos-v-gudautskom-gospitale-1036349466.html
Пять пациентов с COVID-19 скончалось в Гудаутском госпитале
Пять пациентов с COVID-19 скончалось в Гудаутском госпитале
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 147 человек из 699 протестированных в Абхазии. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T00:26+0300
2021-11-16T00:29+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Пять пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской больнице за два дня умерли пациентки 79, 82, 75 и 65 лет и мужчина 68 лет. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33343 человек. Зарегистрировано 488 летальных случая. Выздоровели 27756 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/partiya-vaktsiny-sputnik-v-dostavlena-v-abkhaziyu-1036349311.html
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Пять пациентов с COVID-19 скончалось в Гудаутском госпитале

00:26 16.11.2021 (обновлено: 00:29 16.11.2021)
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Александр Патрин
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 147 человек из 699 протестированных в Абхазии.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Пять пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской больнице за два дня умерли пациентки 79, 82, 75 и 65 лет и мужчина 68 лет.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
В Абхазию доставлена вакцина SPUTNIK V - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Партия вакцины "Спутник V" доставлена в Абхазию
00:18
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33343 человек. Зарегистрировано 488 летальных случая. Выздоровели 27756 человек.
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