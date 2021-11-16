https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/pyat-patsientov-s-covid-19-skonchalos-v-gudautskom-gospitale-1036349466.html

Пять пациентов с COVID-19 скончалось в Гудаутском госпитале

Пять пациентов с COVID-19 скончалось в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 147 человек из 699 протестированных в Абхазии. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T00:26+0300

2021-11-16T00:26+0300

2021-11-16T00:29+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Пять пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской больнице за два дня умерли пациентки 79, 82, 75 и 65 лет и мужчина 68 лет. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33343 человек. Зарегистрировано 488 летальных случая. Выздоровели 27756 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/partiya-vaktsiny-sputnik-v-dostavlena-v-abkhaziyu-1036349311.html

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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19