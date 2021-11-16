https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/vitse-prezident-priekhal-v-gagru-posle-intsidenta-s-pokusheniem-na-militsiyu-1036352712.html

Вице-президент приехал в Гагру после инцидента с покушением на милиционеров

Вице-президент приехал в Гагру после инцидента с покушением на милиционеров

Готовившие преступление лица были установлены и задержаны специально созданной опергруппой. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T12:01+0300

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приехал в Гагру, чтобы обсудить с руководством администрации Гагрского района инцидент с покушением на милицию. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии.Утром 16 ноября в Гагре было предотвращено покушение на сотрудников милиции. Согласно данным МВД, нападение готовили двое молодых людей из поселка Бзыпта Амир Кетия и Омар Хагуш. Между ними и милицией произошла перестрелка, в ходе которой Хагуш получил ранение в область плеча, а Кетия погиб, пытаясь взорвать гранату. На место происшествия выехали специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы были изъяты и направлены на экспертизу.Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мвд абхазии