https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/ankvab-prinyal-delegatsiyu-minekonomrazvitiya-i-mintransporta-rossii-1036368784.html

Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранспорта России

Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранспорта России

Накануне делегация Минэкономразвития России проверила ход ремонтных работ на подстанции "Бзыбь-220". 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T13:12+0300

2021-11-17T13:12+0300

2021-11-17T13:24+0300

в абхазии

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с представителями Министерства экономического развития и Министерства транспорта России, сообщается на сайте Кабмина.Во главе делегации российских специалистов директор департамента специальных программ и проектов Минэконоразвития Виталий Гудин.Члены делегации и их абхазские коллеги рассказали Александру Анкваб о результатах очередного осмотра реализуемых по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии проектов. Обсуждались проблемные вопросы текущей Инвестпрограммы и оптимальные пути их разрешения.Также стороны промежуточно обсудили проект программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.Уточняется, что отдельно рассматривался блок вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике, в том числе перспективы реконструкции транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-proverila-khod-rabot-na-podstantsii-bzyb-1036358651.html

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