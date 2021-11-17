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Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранспорта России
Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранспорта России
Накануне делегация Минэкономразвития России проверила ход ремонтных работ на подстанции "Бзыбь-220". 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с представителями Министерства экономического развития и Министерства транспорта России, сообщается на сайте Кабмина.Во главе делегации российских специалистов директор департамента специальных программ и проектов Минэконоразвития Виталий Гудин.Члены делегации и их абхазские коллеги рассказали Александру Анкваб о результатах очередного осмотра реализуемых по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии проектов. Обсуждались проблемные вопросы текущей Инвестпрограммы и оптимальные пути их разрешения.Также стороны промежуточно обсудили проект программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.Уточняется, что отдельно рассматривался блок вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике, в том числе перспективы реконструкции транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-proverila-khod-rabot-na-podstantsii-bzyb-1036358651.html
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Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранспорта России

13:12 17.11.2021 (обновлено: 13:24 17.11.2021)
© Foto / Кабмин АбхазииАнкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранса России
Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранса России - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Foto / Кабмин Абхазии
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Накануне делегация Минэкономразвития России проверила ход ремонтных работ на подстанции "Бзыбь-220".
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с представителями Министерства экономического развития и Министерства транспорта России, сообщается на сайте Кабмина.
Во главе делегации российских специалистов директор департамента специальных программ и проектов Минэконоразвития Виталий Гудин.
Члены делегации и их абхазские коллеги рассказали Александру Анкваб о результатах очередного осмотра реализуемых по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии проектов. Обсуждались проблемные вопросы текущей Инвестпрограммы и оптимальные пути их разрешения.
ПС Бзыбь посетила делегация Министерства экономического развития РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
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Делегация Минэкономразвития России проверила ход работ на подстанции "Бзыбь"
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Также стороны промежуточно обсудили проект программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.
Уточняется, что отдельно рассматривался блок вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике, в том числе перспективы реконструкции транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья.
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