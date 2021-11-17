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Картина без иллюзий: может ли Абхазия справиться с бытовыми отходами
Картина без иллюзий: может ли Абхазия справиться с бытовыми отходами
Какие перспективы есть у Абхазии в борьбе с мусором? Может ли республика извлечь прибыль из бытовых отходов? Какие шаги для этого необходимо сделать? 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T16:00+0300
2021-11-17T16:00+0300
2021-11-17T16:05+0300
в абхазии
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В утилизации твердых бытовых отходов Абхазия сильно отстала от развивающихся стран, в которых из мусора уже извлекают прибыль, считает директор Института экологии Абхазии Роман Дбар."На самом деле, по тому состоянию утилизации отходов, в котором мы находимся, это даже не ХХ век. То есть мы привозим мусор на свалку, сбрасываем отходы. И причем там, где мусор сбрасывается, сам процесс использования территории тоже не эффективен. Может создаться впечатление, что в технологии переработки отходов мы сможем сделать некий рывок, проскочив несколько этапов, оказаться в ХХI веке наряду с ведущими странами, которые в этом плане продвинулись достаточно далеко. На самом деле это не так, это невозможно. Нам в любом случае придется пройти все эти этапы. Во-первых, надо начать с того, что у нас в сфере утилизации твердых бытовых отходов сохранилась вся та архаика, которая существует с советских времен. Эти отношения не претерпели никаких изменений", – поясняет он.В первую очередь, по мнению ученого, необходимо создать нормативно-законодательную базу, которая будет регулировать сферу сбора и утилизации мусора. Без этого, по словам Дбар, невозможно сделать серьезные шаги в этом направлении.Как отмечает эколог, Абхазия производит достаточно много мусора, но эти объемы не столь велики, чтобы этот ресурс был экономически выгодным для переработки. И тем не менее и сегодня есть бытовые отходы, пригодные для вторичной переработки и могли бы приносить определенный доход. Это, например, картон и бумага. Однако сегодня весь мусор сбрасывается в один контейнер, эти отходы фактически обесцениваются.Смотрите также:
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html
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Картина без иллюзий: может ли Абхазия справиться с бытовыми отходами
16:00 17.11.2021 (обновлено: 16:05 17.11.2021)
Какие перспективы есть у Абхазии в борьбе с мусором? Может ли республика извлечь прибыль из бытовых отходов? Какие шаги для этого необходимо сделать?
В утилизации твердых бытовых отходов Абхазия сильно отстала от развивающихся стран, в которых из мусора уже извлекают прибыль, считает директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.
"На самом деле, по тому состоянию утилизации отходов, в котором мы находимся, это даже не ХХ век. То есть мы привозим мусор на свалку, сбрасываем отходы. И причем там, где мусор сбрасывается, сам процесс использования территории тоже не эффективен. Может создаться впечатление, что в технологии переработки отходов мы сможем сделать некий рывок, проскочив несколько этапов, оказаться в ХХI веке наряду с ведущими странами, которые в этом плане продвинулись достаточно далеко. На самом деле это не так, это невозможно. Нам в любом случае придется пройти все эти этапы. Во-первых, надо начать с того, что у нас в сфере утилизации твердых бытовых отходов сохранилась вся та архаика, которая существует с советских времен. Эти отношения не претерпели никаких изменений", – поясняет он.
В первую очередь, по мнению ученого, необходимо создать нормативно-законодательную базу, которая будет регулировать сферу сбора и утилизации мусора. Без этого, по словам Дбар, невозможно сделать серьезные шаги в этом направлении.
Как отмечает эколог, Абхазия производит достаточно много мусора, но эти объемы не столь велики, чтобы этот ресурс был экономически выгодным для переработки. И тем не менее и сегодня есть бытовые отходы, пригодные для вторичной переработки и могли бы приносить определенный доход. Это, например, картон и бумага. Однако сегодня весь мусор сбрасывается в один контейнер, эти отходы фактически обесцениваются.