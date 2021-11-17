https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minselkhoz-abkhazii-dal-prognozy-po-eksportu-tsitrusovykh-v-2021-godu-1036375534.html

Минсельхоз Абхазии дал прогнозы по экспорту цитрусовых в 2021 году

Минсельхоз Абхазии дал прогнозы по экспорту цитрусовых в 2021 году

В 2020 году Абхазия экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов. Это были рекордные показатели за последние десять лет. 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T19:00+0300

2021-11-17T19:00+0300

2021-11-17T19:04+0300

в абхазии

новости

мандарины

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СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. В 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства, первый вице-премьер республики Беслан Джопуа."В этом году урожай будет намного меньше, чем в прошлом году. Люди успокаиваются, получив хороший урожай, а корни деревьев всегда требуют к себе особого внимания, после урожайного года. Они устают, и им нужны помощь, лечение", - сказал он.По словам Джопуа, на российском рынке тяжело защитить абхазские цитрусы, так как многие поставщики выдают свой товар за абхазский. По мнению министра, это связано со вкусовым преимуществом абхазских мандаринов и их экологическими свойствами. При этом Джопуа отметил, что хранятся абхазские цитрусы меньше, чем их конкуренты.Одним из приоритетных задач в работе министерства сельского хозяйства Джопуа отметил вопрос переработки цитрусовых в Абхазии, так как ежегодно около 20-25 тысяч тонн мандаринов остаются неиспользованными.По данным российской таможни, за месяц, с середины октября до середины ноября, в Россию ввезено до двух тысяч тонн абхазских мандаринов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/1036356093.html

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