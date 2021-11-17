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https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minselkhoz-abkhazii-dal-prognozy-po-eksportu-tsitrusovykh-v-2021-godu-1036375534.html
Минсельхоз Абхазии дал прогнозы по экспорту цитрусовых в 2021 году
Минсельхоз Абхазии дал прогнозы по экспорту цитрусовых в 2021 году
В 2020 году Абхазия экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов. Это были рекордные показатели за последние десять лет. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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2021-11-17T19:04+0300
в абхазии
новости
мандарины
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СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. В 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства, первый вице-премьер республики Беслан Джопуа."В этом году урожай будет намного меньше, чем в прошлом году. Люди успокаиваются, получив хороший урожай, а корни деревьев всегда требуют к себе особого внимания, после урожайного года. Они устают, и им нужны помощь, лечение", - сказал он.По словам Джопуа, на российском рынке тяжело защитить абхазские цитрусы, так как многие поставщики выдают свой товар за абхазский. По мнению министра, это связано со вкусовым преимуществом абхазских мандаринов и их экологическими свойствами. При этом Джопуа отметил, что хранятся абхазские цитрусы меньше, чем их конкуренты.Одним из приоритетных задач в работе министерства сельского хозяйства Джопуа отметил вопрос переработки цитрусовых в Абхазии, так как ежегодно около 20-25 тысяч тонн мандаринов остаются неиспользованными.По данным российской таможни, за месяц, с середины октября до середины ноября, в Россию ввезено до двух тысяч тонн абхазских мандаринов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/1036356093.html
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новости, мандарины

Минсельхоз Абхазии дал прогнозы по экспорту цитрусовых в 2021 году

19:00 17.11.2021 (обновлено: 19:04 17.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В 2020 году Абхазия экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов. Это были рекордные показатели за последние десять лет.
СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. В 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства, первый вице-премьер республики Беслан Джопуа.
"В этом году урожай будет намного меньше, чем в прошлом году. Люди успокаиваются, получив хороший урожай, а корни деревьев всегда требуют к себе особого внимания, после урожайного года. Они устают, и им нужны помощь, лечение", - сказал он.
© Sputnik / Леон Гуния Экспорт фруктов из Абхазии
Экспорт фруктов из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
Экспорт фруктов из Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
По словам Джопуа, на российском рынке тяжело защитить абхазские цитрусы, так как многие поставщики выдают свой товар за абхазский. По мнению министра, это связано со вкусовым преимуществом абхазских мандаринов и их экологическими свойствами. При этом Джопуа отметил, что хранятся абхазские цитрусы меньше, чем их конкуренты.
Одним из приоритетных задач в работе министерства сельского хозяйства Джопуа отметил вопрос переработки цитрусовых в Абхазии, так как ежегодно около 20-25 тысяч тонн мандаринов остаются неиспользованными.
По данным российской таможни, за месяц, с середины октября до середины ноября, в Россию ввезено до двух тысяч тонн абхазских мандаринов.
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
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