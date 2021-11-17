https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/nazvan-preparat-rekomenduemyy-dlya-vaktsinatsii-perebolevshikh-covid-19-1036365470.html
Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19
Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T09:25+0300
2021-11-17T09:25+0300
2021-11-17T09:37+0300
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0a/1036263999_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_7d55fd2fe360500f5277b332cc9f19c8.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом рассказал в интервью РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – "Лайтом", а кто старше 60 – "Спутником V", – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.В Абхазии в настоящее время проходит вакцинация "Спутником Лайт", новая партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибыла в ночь на 16 ноября. Все привитые могут получить сертификат о вакцинации с QR-кодом, который действует в России. В России созданы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", а также разработана назальная вакцина от центра Гамалеи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/gintsburg-rasskazal-kak-mozhno-zaschititsya-ot-covid-19-na-100-protsentov-1036093955.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0a/1036263999_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5f58625efd858d208575451684e0bc8e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом рассказал в интервью РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – "Лайтом", а кто старше 60 – "Спутником V", – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.
В Абхазии в настоящее время проходит вакцинация "Спутником Лайт", новая партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибыла в ночь на 16 ноября. Все привитые могут получить сертификат о вакцинации с QR-кодом, который действует в России.
В России созданы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", а также разработана назальная вакцина от центра Гамалеи.