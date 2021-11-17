https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/nazvan-preparat-rekomenduemyy-dlya-vaktsinatsii-perebolevshikh-covid-19-1036365470.html

Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19

Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T09:25+0300

2021-11-17T09:25+0300

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом рассказал в интервью РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – "Лайтом", а кто старше 60 – "Спутником V", – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.В Абхазии в настоящее время проходит вакцинация "Спутником Лайт", новая партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибыла в ночь на 16 ноября. Все привитые могут получить сертификат о вакцинации с QR-кодом, который действует в России. В России созданы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", а также разработана назальная вакцина от центра Гамалеи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/gintsburg-rasskazal-kak-mozhno-zaschititsya-ot-covid-19-na-100-protsentov-1036093955.html

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