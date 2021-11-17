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Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19
Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом рассказал в интервью РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – "Лайтом", а кто старше 60 – "Спутником V", – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.В Абхазии в настоящее время проходит вакцинация "Спутником Лайт", новая партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибыла в ночь на 16 ноября. Все привитые могут получить сертификат о вакцинации с QR-кодом, который действует в России. В России созданы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", а также разработана назальная вакцина от центра Гамалеи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/gintsburg-rasskazal-kak-mozhno-zaschititsya-ot-covid-19-na-100-protsentov-1036093955.html
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новости, россия

Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19

09:25 17.11.2021 (обновлено: 09:37 17.11.2021)
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкКрупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени
Крупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", людям старшего возраста – "Спутником V", об этом рассказал в интервью РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – "Лайтом", а кто старше 60 – "Спутником V", – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.
В Абхазии в настоящее время проходит вакцинация "Спутником Лайт", новая партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибыла в ночь на 16 ноября. Все привитые могут получить сертификат о вакцинации с QR-кодом, который действует в России.
В России созданы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", а также разработана назальная вакцина от центра Гамалеи.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
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