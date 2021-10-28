https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/gintsburg-rasskazal-kak-mozhno-zaschititsya-ot-covid-19-na-100-protsentov-1036093955.html

Эпидемиолог рассказал, как можно защититься от COVID-19 на 100 процентов

Эпидемиолог рассказал, как можно защититься от COVID-19 на 100 процентов

Вакцинация считается самым надежным способом защиты от коронавируса. Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал, каким способом нужно вакцинироваться, чтобы... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T10:31+0300

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Иммунизация "Спутником V" и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом, об этом заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", – сказал Гинцбург.Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".В середине октября Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Отмечается, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/planiruetsya-postavka-30-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-abkhaziyu-1036086330.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/gintsburg-sputnik-v-zaschischaet-ot-vsekh-variantov-shtamma-delta-1036077035.html

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