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Эпидемиолог рассказал, как можно защититься от COVID-19 на 100 процентов
Эпидемиолог рассказал, как можно защититься от COVID-19 на 100 процентов
Вакцинация считается самым надежным способом защиты от коронавируса. Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал, каким способом нужно вакцинироваться, чтобы... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T10:31+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Иммунизация "Спутником V" и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом, об этом заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", – сказал Гинцбург.Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".В середине октября Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Отмечается, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/planiruetsya-postavka-30-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-abkhaziyu-1036086330.html
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россия, новости, коронавирус - 2021

Эпидемиолог рассказал, как можно защититься от COVID-19 на 100 процентов

10:31 28.10.2021 (обновлено: 11:40 28.10.2021)
© Sputnik / Максим БогодвидМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
Вакцинация считается самым надежным способом защиты от коронавируса. Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал, каким способом нужно вакцинироваться, чтобы добиться стопроцентной защиты от инфекции.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Иммунизация "Спутником V" и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом, об этом заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", – сказал Гинцбург.
Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
В середине октября Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи. Отмечается, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от COVID.
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