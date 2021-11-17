https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/novorozhdennykh-v-rossii-budut-obsledovat-na-36-zabolevaniy-vklyuchaya-sma-1036370709.html

Новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний, включая СМА

Новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний, включая СМА

Сейчас всех родившихся в России тестируют бесплатно в рамках ОМС на пять генетических заболеваний: адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T15:01+0300

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Всех новорожденных в России с 2023 года будут обследовать на 36 заболеваний, сообщил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев."С 2023 года будет расширен перечень скринированных заболеваний для всех новорожденных. Сейчас все новорожденные в нашей стране – это 1,4 миллиона – они обследуются на пять наследственных заболеваний, с 2023 года это будет обследование на 36 заболеваний, и одно из них – это спинальная мышечная атрофия", – сказал Куцев на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии, передает РИА Новости.Он отметил, что должны быть подготовлены нормативные документы, закуплено оборудование, расходные материалы, проведено обучение специалистов на это уйдет конец 2021 года, весь 2022 год и, возможно, первая половина 2023 года.Спинальная мышечная атрофия — редкое наследственное заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение. Половина детей с СМА не доживают до двухлетнего возраста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Anonimnyy-metsenat-vnes-126-millionov-na-lechenie-Gabrielya-Patsuriya--1033260353.html

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