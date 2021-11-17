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Почти половина сухумских учителей переболела новой коронавирусной инфекцией
Почти половина сухумских учителей переболела новой коронавирусной инфекцией
В столичном управлении образования 16 ноября прошло совещание с участием заместителя главы администрации Сухума Астамура Ашуба и директоров общеобразовательных... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T20:40+0300
2021-11-17T20:40+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Из более 700 учителей столицы около трехсот переболело коронавирусом, более ста педагогов привито, сообщила руководитель Управления образования столицы Астанда Таркил директорам школ на совещании в Администрации столицы. Об этом рассказала в интервью Sputnik директор сухумской школы №6 Лолита Кация."Замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба проинформировал нас о том, во-сколько обходится лечение больного, что ни один вакцинированный человек в Абхазии не попал в больницу. Если даже вакцинированные заразились, они поболеют в легкой форме", - подчеркнула она.На совещании также обсуждались вопросы соблюдения санитарных норм во время учебно-воспитательного процесса и проведения мероприятий различного характера в образовательных учреждениях, степени вакцинации учителей, в частности, учителей старше 60-ти лет."Лично в нашей школе 75 учителей, из которых 13 вакцинировались, причем среди них практически нет людей старше 60 лет, в основном это люди среднего возраста. Кто-то боится, кто-то не доверяет, у кого-то какие-то медицинские противопоказания на их взгляд", - заметила Кация.Что касается заболевания COVID-19 в средней школе №6, на сегодняшний день нет больных учителей, один педагог находится на самоизоляции. Среди учеников, первый класс был на самоизоляции, так как были случаи заболевания среди родителей, первоклашки выйдут на учебу 18 ноября, пять детей находятся на самоизоляции, у которых заболели родители, проинформировала Кация.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/shok-dlya-roditeley-i-stress-dlya-detey-uchitel-o-distantsionnom-obuchenii-1036353463.html
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новости, сухум, коронавирус - 2021

Почти половина сухумских учителей переболела новой коронавирусной инфекцией

20:40 17.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска. C 16 ноября в Новосибирске очно обучаются ученики 1-5 и 11 классов. Ученики 6-10 классов обучаются дистанционно.
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска. C 16 ноября в Новосибирске очно обучаются ученики 1-5 и 11 классов. Ученики 6-10 классов обучаются дистанционно. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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В столичном управлении образования 16 ноября прошло совещание с участием заместителя главы администрации Сухума Астамура Ашуба и директоров общеобразовательных школ.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Из более 700 учителей столицы около трехсот переболело коронавирусом, более ста педагогов привито, сообщила руководитель Управления образования столицы Астанда Таркил директорам школ на совещании в Администрации столицы. Об этом рассказала в интервью Sputnik директор сухумской школы №6 Лолита Кация.
"Замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба проинформировал нас о том, во-сколько обходится лечение больного, что ни один вакцинированный человек в Абхазии не попал в больницу. Если даже вакцинированные заразились, они поболеют в легкой форме", - подчеркнула она.
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На совещании также обсуждались вопросы соблюдения санитарных норм во время учебно-воспитательного процесса и проведения мероприятий различного характера в образовательных учреждениях, степени вакцинации учителей, в частности, учителей старше 60-ти лет.
"Лично в нашей школе 75 учителей, из которых 13 вакцинировались, причем среди них практически нет людей старше 60 лет, в основном это люди среднего возраста. Кто-то боится, кто-то не доверяет, у кого-то какие-то медицинские противопоказания на их взгляд", - заметила Кация.
Что касается заболевания COVID-19 в средней школе №6, на сегодняшний день нет больных учителей, один педагог находится на самоизоляции. Среди учеников, первый класс был на самоизоляции, так как были случаи заболевания среди родителей, первоклашки выйдут на учебу 18 ноября, пять детей находятся на самоизоляции, у которых заболели родители, проинформировала Кация.
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