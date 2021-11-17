https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/shok-dlya-roditeley-i-stress-dlya-detey-uchitel-o-distantsionnom-obuchenii-1036353463.html

"Шок для родителей и стресс для детей": учитель о дистанционном обучении

"Шок для родителей и стресс для детей": учитель о дистанционном обучении

Ситуация с ковидом, мягко говоря, не улучшается, и актуальность дистанционного обучения только возрастает. 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T17:30+0300

2021-11-17T17:30+0300

2021-11-17T17:38+0300

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Как сегодня обстоят дела с дистантом в образовании? Об этом Алексей Шамба поговорил с Саидом Бейя, преподавателем обществознания, победителем конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии - 2020", бывшим директором средней школы в Алахадзы.Удаленка – это не игра– Саид, школы Абхазии готовы к переходу на дистанционное обучение, если ситуация с ковидом осложнится?– Я считаю, что не готовы. Причин много, но их можно свести к трем основным факторам. Первый – слабое техническое оснащение в школах. О бесперебойном электроснабжении и стабильном интернете мы пока только мечтаем. Второй – низкий уровень базовых навыков компьютерной грамотности у учителей, учеников и их родителей. Третий – юридическое отсутствие в законодательстве Абхазии самого понятия "дистанционное обучение".– Понятно, что на энергоснабжение и интернет педагоги повлиять не могут, поэтому предлагаю обсудить остальные факторы. В чем конкретно проявляется низкая компьютерная грамотность у педагогов и учеников, все-таки мы живем в 21 веке?– Учителя воспринимают технику в основном как возможность напечатать текст, а затем распечатать его. Это целое поколение людей, которые привыкли оформлять все от руки. Многочисленные курсы освоения ПК за последние 30 лет должного результата не дали, и учителя работают так, как им привычно.У детей проблемы иного характера. Телефон используется ими как средство для развлечения. Все эти соцсети, разные мессенджеры и игры почти полностью захватывают их внимание. Если обычная форма обучения, по крайней мере, на 40 минут может заставить ученика сконцентрироваться на уроке, то при удаленке даже это не всегда получается. Ситуацию осложняет еще и то, что взрослые недооценивают опасность этой зависимости от гаджетов.– Часто можно услышать от самих родителей такую фразу: " Я вас прошу, они целыми днями играют в игры, а быть на связи с учителем 40 минут будто не могут".– А вы представьте себе, действительно не могут! Потому что одно дело расслабленно играть, а другое – напряженно учиться. После игр ребенок устает, ему хочется есть и спать. У многих это проявляется в виде капризов или гиперактивности. Сидеть перед монитором и внимательно вникать в новую информацию очень сложно.Имитация или импровизация– В прошлом учебном году, несмотря на все трудности, в некоторых школах были попытки внедрить дистанционку. Какие выводы были сделаны?– Если говорить объективно, то просто заявить, что мы справились или не справились, недостаточно. Не понятно, у кого конкретно получилось, а у кого – нет. У нас до сих пор не регламентируется понятие "дистанционное обучение", где оно прописано и как с ним работать. В результате учеба в этом формате стала имитацией.– В чем она проявлялась?– Имитация – это когда вы тратите неоправданное количество времени на то, что не приносит должных результатов. Например, когда по телевидению отчитываются об успешном прохождении так называемой дистанционки, и существует гонка за званием "кто лучше справился". Еще один пример имитации: в классе проходила дистанционка, но при этом почти все учащиеся посещали репетиторов. А школы, где репетиторство не практиковалось, были в категории "неуспешно освоили", и это не по причине предвзятого отношения к школам, а из-за отсутствия даже самого поверхностного анализа.– Как же вы работали в условиях почти полной неопределенности?– Мы в основном импровизировали. Я, например, понимал возможности своей школы, моих учителей, родителей и учащихся, так как проводил анализ материального положения семей. Выяснилось, что далеко не у всех есть электронные гаджеты и интернет. Приходилось разрабатывать к каждому ученику свой подход. Стоит отдать должное руководителям школ, которые проявляют, я бы сказал, удивительную выдержку при столь интересных требованиях. Министерство просвещения и языковой политики, надеюсь, даст развернутый и объективный ответ. Может, за лето был проведен серьезный анализ прошедшего года? Будем ждать научных публикаций. Скорее всего, анализ все еще готовится. Отрадно, что министерство старалось все же не закрывать все школы сразу, а действовало локально, оперативно собирая информацию по количеству инфицированных в каждой школе.Индивидуальный подход– Я знаю, что вы сторонник гибкого подхода к выбору форм обучения в период пандемии. Сколько их и какова область их применения?– Основных форм три. Первая – традиционная. Она имеет смысл только при соблюдении всех мер безопасности не только в школах, но и за ее пределами. В сентябре было неприятно наблюдать картину, как возле школы сотни туристов гуляют без намека на соблюдение каких-либо мер, а в школах требуют дистанцию и масочный режим. Вторая – единая для всей Абхазии онлайн школа. У министра просвещения и языковой политики Инала Габлия есть опыт создания и управления онлайн-проектом по изучению абхазского языка "Алашарбага". Можно использовать его наработки. Это было бы актуально для тех, кто, например, опасается физического посещения школ даже при отмене ограничительных мер. Третья – домашнее обучение. Этот вариант будет для тех, кто опасается отправлять своих детей в школу и отказывается от онлайн школы. Таким родителям надо просто написать заявление на имя директора о готовности к переходу на семейное обучение с персональной ответственностью за подготовку детей по программе. Существует система проверок, сроки сдачи контрольных работ и условия перевода из класса в класс. Такая практика существует в России, поэтому велосипед изобретать не придется.Домашний эксперимент– Какой из способов больше подошел лично вам?– Я думал над разными вариантами дистанционки, когда обучение с моим ребенком проходило дома. Для ясности картины я лично протестировал разные формы удаленки и сделал интересные выводы.– Можете рассказать об этих экспериментах?– Да, пожалуйста.. "Онлайн уроки в режиме реального времени". Перед занятиями я предварительно обучил дочь – показал, как пользоваться ПК и как вести себя перед монитором, а сам внимательно наблюдал за ее реакцией на урок. После первого же занятия дочь сделала однозначный вывод: хорошо воспринимается информация только с учителем в классе. После второго урока по этой же системе были слезы, потому что ее поднятую руку никто не заметил. Важно понимать, что для ребенка эта проблема воспринимается очень серьезно, хотя взрослые не придают этому большое значение. Теперь представьте, что происходит в семье, где родители не владеют такими технологиями, более того, у них этой техники нет?Далее, "Занятия через онлайн школы". Позже я решил попробовать проводить с ней уроки через уже готовые электронные образовательные площадки. Сначала я вошел в ту же систему, куда нам предоставила бесплатный доступ РЭШ (Российская электронная школа), и предварительно ознакомился со всеми нюансами. Ребенок должен был прослушать видеоурок, а чтобы закрепить материал, необходимо было выполнить ряд задач и тестов. Мы все прошли, но с диким напряжением. Данный эксперимент был самым провальным.И, наконец, "Отправка задания и голосовые сообщения с объяснением материала через мессенджеры". Этот вариант нам больше подошел. Было легче организовать и себя, и ребенка. Дочь гораздо охотнее выполняла задания и лучше воспринимала объяснение материала. А самое главное – ребенок был спокоен и не раздражался.– К каким выводам вы пришли по итогам тестирования?– Самая большая проблема – быстрая утомляемость детей. Как учитель, я знаю, что в обычной школе в день проводят от четырех до шести уроков. Большая редкость, когда после первого же урока ученик не мог воспринимать новую информацию, а в случае дистанционки – это сплошь и рядом.Подтвердился тезис о том, что для ребенка очень важен свой учитель. Думаю, преподаватели меня поймут. Есть неосязаемая связь между учеником и учителем, которая сильно влияет на педагогический процесс. Пусть через мессенджеры, пусть не в реальном времени, но родной и привычный голос педагога творит чудеса.Онлайн-уроки и все, что с ними связано, не могут носить массовый характер или становиться обязательными, поэтому я и предлагаю гибкую систему.Электронные площадки могут стать лишь вспомогательным инструментом. Это удобно для всех участников образовательного процесса, так как все необходимые инструменты обучения сосредоточены в одном месте и всегда доступны.За партой с родителями– В чем чаще всего недооценивают дистанционку мамы и папы?Первое – это недостаточное внимание к техническим аспектам. В случае с дистанционкой они напрямую влияют на процесс обучения. Простого наличия ПК или смартфона с интернетом недостаточно. Звук и картинка должны быть качественными. Скорость интернета должна быть не только высокой, но и стабильной. Видеокамера и монитор нужны с высоким разрешением, в противном случае учитель и ваш ребенок просто не увидят друг друга, а это важно. В общем, полноценное онлайн-образование – это удовольствие не из дешевых.Второе и самое сложное – огромная роль родителей. Для ребенка дистанционка – это стресс, потому что учителя, к которому он привык, рядом нет. В результате образуется определенный вакуум. Заполнить его должны родные. За учеником необходимо постоянно наблюдать, контролировать время занятий, следить за соблюдением режима и осанкой, подбадривать и помогать. Все это очень нелегко дается даже родителям, которые сами работают учителями. Поэтому современная абхазская дистанционка – это огромный стресс, точнее шок для всей семьи, особенно на раннем этапе.– Теперь мне ясно, что означают ваши слова про индивидуальный подход к каждому ребенку и гибкость в работе. Выявляется много факторов, которые необходимо учесть.– Этих факторов при реальной работе еще больше. Приведу лишь два полярных примера. Есть небогатые семьи, в которых нет ПК, но при этом родители серьезно относятся к учебе, консультируются с учителями и используют любую возможность дать детям знания. С такими семьями работать одно удовольствие, так как и учитель, и родители заинтересованы в результате и выступают единой командой. В этих условиях ребенку намного легче привыкать к новым видам обучения.Встречаются состоятельные семьи. У них есть возможность купить все необходимое оборудование, но дети предоставлены сами себе, а взрослые постоянно на работе. Такие родители не совсем понимают, что обычная учеба и дистанционка – это совершенно разные формы со своими сложностями. В этой категории часто родители считают, что главное для ребенка – это обеспечить ему техническую возможность, а остальное – дело учителя.С детьми из таких семей работать сложно. Необходим режим, а его некому контролировать. Ребенок устал от мерцания монитора, но понял это, когда у него заболела голова. Не расслышал какой-либо новый термин, а переспросить постеснялся. И таких нюансов может быть очень много.Проанализировать всю эту информацию, подобрать подходящую модель дистанционки, научить детей и родителей правильно использовать оборудование, внушить взрослым необходимость контроля над ребенком – это лишь подготовительный этап работы учителя. Все это еще осложняется юридическим отсутствием очень важных законов, в которых нам объяснили бы цели и задачи того, что мы делаем.– Учитывая нашу специфику, принимать этот закон могут десятилетиями. Чем уже сейчас может помочь Министерство просвещения?– Отделы контроля и качества министерства должны заниматься не только сбором статистических данных, но и аналитикой, прогнозом и оказанием методической помощи.Кроме того, необходимо дать учителю определенную свободу, не ограничивая его деятельность рамками одной программы. Это значит, что перед учителем должна ставиться одна ясная задача, а с помощью какой программы он эту задачу реализует, должно определяться им самим.

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Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

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Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

мнение, образование, интервью, коронавирус - 2021