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https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-noyabrya-1036368289.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В четверг, 18 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 ноября

17:00 17.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава Сухумская бухта
Сухумская бухта - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В четверг, 18 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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