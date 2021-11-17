https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-noyabrya-1036368289.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T17:00+0300
2021-11-17T17:00+0300
2021-11-17T17:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036323098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_866de1687b43d57ac47473ea5bbc1d1e.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В четверг, 18 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0d/1036323098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca30d1118c2a92b5d59e5c817ff12acc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В четверг, 18 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.