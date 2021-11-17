https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/sopredsedateli-zhenevskikh-diskussiy-proveli-vstrechi-v-sukhume-1036372261.html

Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречи в Сухуме

Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречи в Сухуме

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания принял сопредседателя Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

новости

женевские дискуссии

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания принял сопредседателя Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН на дискуссиях Айше Джихан Султаноглу, сообщает пресс-служба главы государства.Султаноглу поблагодарила президента за встречу и отметила, что у них есть широкий круг вопросов для обсуждения в преддверии предстоящего 55-го раунда Международных женевских дискуссий, который намечен на 7 и 8 декабря. Также в среду, 17 ноября, с сопредседателями Женевских дискуссий Айше Джихан Султаноглу и Хайлу Мамо встретилась омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл. Были обсуждены вопросы соблюдения прав человека в Абхазии, а также сотрудничества Абхазии и ООН, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.Накануне в МИД Абхазии прошла встреча с сопредседателями Женевских переговоров.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Это единственная международная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/sopredsedateli-zhenevskikh-diskussiy-proveli-vstrechu-v-mid-abkhazii-1036361865.html

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