https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/gagrskaya-ses-ustanovila-prichinu-otravleniya-zhiteley-doma-na-ulitse-lakoba-1036385288.html

Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба

Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба

СЭС Гагрского района провела исследование образцов воды из дома на улице Лакоба в Гагре после нескольких случаев отравления среди жителей. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T15:10+0300

2021-11-18T15:10+0300

2021-11-18T15:15+0300

в абхазии

гагра

водоснабжение

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Специалисты Гагрской санитарно-эпидемиологической службы выявили в образцах воды из дома на улице Лакоба завышенное содержание кишечной палочки, рассказала главный санитарный врач района Эмине Язычба.Она уточнила, что первый анализ воды был взят 12 ноября, до замены участка водопроводной трубы в Гагре, и в результате исследования был выявлен завышенный коли-индекс (количественный показатель фекального загрязнения воды или пищевых продуктов – прим.).Язычба добавила, что специалисты СЭС рекомендовали жителям этого дома, у которых установлены накопительные баки, слить из них воду и промыть емкость трехпроцентным хлором.Ранее пользователь социальной сети Facebook Инга Джения опубликовала пост о том, что несколько жителей дома на улице Лакоба в Гагре отравились водой из крана. В беседе с корреспондентом Sputnik она рассказала, что в ночь с субботы на воскресенье симптомы отравления появились у ее ребенка, а позже у нее самой.В Гагрской ЦРБ подтвердили, что к ним поступили один взрослый и один ребенок с симптомами отравления. Вскоре после обращения они были выписаны из медучреждения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zhiteli-mnogoetazhnogo-doma-v-gagre-otravilis-pitevoy-vodoy-1036344810.html

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гагра, водоснабжение, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии