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Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба
Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба
СЭС Гагрского района провела исследование образцов воды из дома на улице Лакоба в Гагре после нескольких случаев отравления среди жителей. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T15:10+0300
2021-11-18T15:15+0300
в абхазии
гагра
водоснабжение
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Специалисты Гагрской санитарно-эпидемиологической службы выявили в образцах воды из дома на улице Лакоба завышенное содержание кишечной палочки, рассказала главный санитарный врач района Эмине Язычба.Она уточнила, что первый анализ воды был взят 12 ноября, до замены участка водопроводной трубы в Гагре, и в результате исследования был выявлен завышенный коли-индекс (количественный показатель фекального загрязнения воды или пищевых продуктов – прим.).Язычба добавила, что специалисты СЭС рекомендовали жителям этого дома, у которых установлены накопительные баки, слить из них воду и промыть емкость трехпроцентным хлором.Ранее пользователь социальной сети Facebook Инга Джения опубликовала пост о том, что несколько жителей дома на улице Лакоба в Гагре отравились водой из крана. В беседе с корреспондентом Sputnik она рассказала, что в ночь с субботы на воскресенье симптомы отравления появились у ее ребенка, а позже у нее самой.В Гагрской ЦРБ подтвердили, что к ним поступили один взрослый и один ребенок с симптомами отравления. Вскоре после обращения они были выписаны из медучреждения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zhiteli-mnogoetazhnogo-doma-v-gagre-otravilis-pitevoy-vodoy-1036344810.html
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гагра, водоснабжение, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба

15:10 18.11.2021 (обновлено: 15:15 18.11.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Лаборатория
Лаборатория - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
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СЭС Гагрского района провела исследование образцов воды из дома на улице Лакоба в Гагре после нескольких случаев отравления среди жителей.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Специалисты Гагрской санитарно-эпидемиологической службы выявили в образцах воды из дома на улице Лакоба завышенное содержание кишечной палочки, рассказала главный санитарный врач района Эмине Язычба.
Она уточнила, что первый анализ воды был взят 12 ноября, до замены участка водопроводной трубы в Гагре, и в результате исследования был выявлен завышенный коли-индекс (количественный показатель фекального загрязнения воды или пищевых продуктов – прим.).

"Это говорит о том, что есть кишечная палочка в большом количестве и вода не была пригодна для технического и гигиенического использования. Через несколько дней после замены водопроводный трубы мы повторно взяли анализ, и сегодня пришел результат о том, что коли-индекс не завышен и вода уже пригодна для использования", – отметила она.

Язычба добавила, что специалисты СЭС рекомендовали жителям этого дома, у которых установлены накопительные баки, слить из них воду и промыть емкость трехпроцентным хлором.
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Ранее пользователь социальной сети Facebook Инга Джения опубликовала пост о том, что несколько жителей дома на улице Лакоба в Гагре отравились водой из крана. В беседе с корреспондентом Sputnik она рассказала, что в ночь с субботы на воскресенье симптомы отравления появились у ее ребенка, а позже у нее самой.
В Гагрской ЦРБ подтвердили, что к ним поступили один взрослый и один ребенок с симптомами отравления. Вскоре после обращения они были выписаны из медучреждения.
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