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Жители многоэтажного дома в Гагре отравились питьевой водой
Жители многоэтажного дома в Гагре отравились питьевой водой
Санитарно-эпидемиологическая служба Гагрского района проводит исследование воды из дома на улице Лакоба в Гагре. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T16:58+0300
2021-11-15T16:58+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько жителей многоэтажного дома на улице Лакоба в Гагре отравились питьевой водой, об этом рассказала корреспонденту Sputnik Инга Джения.Инга с ребенком попала в больницу после того, как гостила у мамы в доме на улице Лакоба."Мы всегда пьем воду из крана, и все было нормально, но в ночь с субботы на воскресенье ребенку стало плохо. Появились симптомы отравления. Мы повезли его в больницу, где нам поставили диагноз кишечной инфекции. Спустя два дня после того, как мы вернулись домой, плохо стало мне. Я позвонила маме, и выяснилось, что многие жители этого дома тоже отравились", – отметила Джения.В Гагрской ЦРБ уточнили, что к ним поступили один взрослый и один ребенок с симптомами отравления. Вскоре после обращения они были выписаны из медучреждения.Начальник жилищно-эксплуатационного управления Гагры Ахра Ажиба рассказал о том, что стало причиной отравления жителей этого дома."За несколько дней до этого случая в другой части города велась работа по замене водопроводной магистрали. Труба, которая шла к Кемпингу (где находится улица Лакоба - прим.), закольцована с этой трубой, где возник вакуум. Все бытовые подкачивающие устройства и основные насосы высасывают воздух и в местах, где ранее протекала вода, засосало воду из болота. Спустя три-четыре дня, когда появилась вода в трубе, соответственно вся эта ржавая вода из болота была выдавлена в краны. Вероятно, не зная этого, люди ее употребили", – сказал он.Ажиба добавил, что проблемный участок водоводной трубы уже заменили и подали воду в эту часть города по новой трубе. Он также подчеркнул, что всем городским коммуникациям по 40 лет, и они нуждаются в замене.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/chast-gagry-ostaetsya-v-techenie-nedeli-bez-vodosnabzheniya-1036293561.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-dolozhili-kogda-v-gagre-budet-polnostyu-reshena-problema-vodosnabzheniya-1035987264.html
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Жители многоэтажного дома в Гагре отравились питьевой водой
16:58 15.11.2021 (обновлено: 17:20 15.11.2021)
Санитарно-эпидемиологическая служба Гагрского района проводит исследование воды из дома на улице Лакоба в Гагре.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько жителей многоэтажного дома на улице Лакоба в Гагре отравились питьевой водой, об этом рассказала корреспонденту Sputnik Инга Джения.
Инга с ребенком попала в больницу после того, как гостила у мамы в доме на улице Лакоба.
"Мы всегда пьем воду из крана, и все было нормально, но в ночь с субботы на воскресенье ребенку стало плохо. Появились симптомы отравления. Мы повезли его в больницу, где нам поставили диагноз кишечной инфекции. Спустя два дня после того, как мы вернулись домой, плохо стало мне. Я позвонила маме, и выяснилось, что многие жители этого дома тоже отравились", – отметила Джения.
В Гагрской ЦРБ уточнили, что к ним поступили один взрослый и один ребенок с симптомами отравления. Вскоре после обращения они были выписаны из медучреждения.
По словам главного санитарного врача Гагрского района Амины Язычба, в пятницу специалисты СЭС взяли пробы воды в доме на улице Лакоба для исследования. Результаты будут готовы в ближайшие дни.
Начальник жилищно-эксплуатационного управления Гагры Ахра Ажиба рассказал о том, что стало причиной отравления жителей этого дома.
"За несколько дней до этого случая в другой части города велась работа по замене водопроводной магистрали. Труба, которая шла к Кемпингу (где находится улица Лакоба - прим.), закольцована с этой трубой, где возник вакуум. Все бытовые подкачивающие устройства и основные насосы высасывают воздух и в местах, где ранее протекала вода, засосало воду из болота. Спустя три-четыре дня, когда появилась вода в трубе, соответственно вся эта ржавая вода из болота была выдавлена в краны. Вероятно, не зная этого, люди ее употребили", – сказал он.
Ажиба добавил, что проблемный участок водоводной трубы уже заменили и подали воду в эту часть города по новой трубе. Он также подчеркнул, что всем городским коммуникациям по 40 лет, и они нуждаются в замене.