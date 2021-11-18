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https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html
Лавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией
Лавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией
С начала октября в акватории Черного моря проходили незапланированные военные учения стран НАТО. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Сознательные провокации со стороны Запады в Черном море видит России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент, по-моему, достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется "Wag the Dog" - "Хвост виляет собакой", - заявил журналистам Лавров по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя учения в Черном море.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/putin-prokommentiroval-ucheniya-nato-v-chernom-more-1036320335.html
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россия, нато, черное море, сша

Лавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией

18:50 18.11.2021 (обновлено: 18:59 18.11.2021)
© Foto / МИД РФ / Перейти в фотобанкСовет министров иностранных дел СНГ в Минске
Совет министров иностранных дел СНГ в Минске - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Foto / МИД РФ
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С начала октября в акватории Черного моря проходили незапланированные военные учения стран НАТО.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Сознательные провокации со стороны Запады в Черном море видит России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Военные корабли Постоянной морской группы-2 НАТО принимают участие в учениях на Черном море в 60 км от города Констанца - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2021
Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море
13 ноября, 12:35
"Президент, по-моему, достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется "Wag the Dog" - "Хвост виляет собакой", - заявил журналистам Лавров по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя учения в Черном море.
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