https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html

Лавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией

Лавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией

С начала октября в акватории Черного моря проходили незапланированные военные учения стран НАТО. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T18:50+0300

2021-11-18T18:50+0300

2021-11-18T18:59+0300

россия

нато

черное море

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035905328_0:110:2838:1707_1920x0_80_0_0_9d0f6715eb56e9217f43b49bb40c0ff3.jpg

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Сознательные провокации со стороны Запады в Черном море видит России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент, по-моему, достаточно четко и подробно изложил наши оценки того, что происходит в Черном море, в районе Черноморья. Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется "Wag the Dog" - "Хвост виляет собакой", - заявил журналистам Лавров по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя учения в Черном море.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/putin-prokommentiroval-ucheniya-nato-v-chernom-more-1036320335.html

россия

черное море

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, нато, черное море, сша