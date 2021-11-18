https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/minoborony-rossii-po-porucheniyu-prezidenta-v-1036381453.html

Путин поручил Минобороны эвакуировать россиян из Афганистана

Путин поручил Минобороны эвакуировать россиян из Афганистана

Предыдущая масштабная эвакуация была в августе, тогда российские военные доставили на родину около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и... 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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афганистан

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талибы

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Минобороны России по поручению Владимира Путина вывезет из Афганистана 380 человек, пишет РИА Новости. "В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 <...> доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан", — рассказали в ведомстве. В столицу Афганистана привезли 108 тонн гуманитарной помощи.Кроме россиян, на борт берут граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. В августе на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер.В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис.В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/Ekspert-taliby-ne-demonstriruyut-zhelaniya-soblyudat-grazhdanskie-prava-1033362711.html

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