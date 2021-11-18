https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/minzdrav-rossii-obnovil-rekomendatsii-po-lecheniyu-covid-19-1036392441.html
Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения "Спутника Лайт" для повторной вакцинации. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T17:25+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Версия 13.1 <...> подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — говорится в релизе.Так, в документ внесли уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Там же перечисляются основные технологии дополнительной оксигенации.Кроме того, изменился режим дозирования барицитиниба для людей с легким течением заболевания, которые проходят лечение в больницах. Нововведения коснулись и диагностики инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных COVID-19.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vmeste-protiv-covid-19-posol-rossii-v-abkhazii-pobyval-v-mobilnom-gospitale--1036388859.html
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
17:25 18.11.2021 (обновлено: 17:35 18.11.2021)
Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения "Спутника Лайт" для повторной вакцинации.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik.
Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Версия 13.1 <...> подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — говорится в релизе.
Так, в документ внесли уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Там же перечисляются основные технологии дополнительной оксигенации.
Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения "Спутника Лайт" для повторной вакцинации.
Кроме того, изменился режим дозирования барицитиниба для людей с легким течением заболевания, которые проходят лечение в больницах. Нововведения коснулись и диагностики инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных COVID-19.