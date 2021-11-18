https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/minzdrav-rossii-obnovil-rekomendatsii-po-lecheniyu-covid-19-1036392441.html

Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19

Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения "Спутника Лайт" для повторной вакцинации. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T17:25+0300

2021-11-18T17:25+0300

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россия

медицина

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Версия 13.1 <...> подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — говорится в релизе.Так, в документ внесли уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Там же перечисляются основные технологии дополнительной оксигенации.Кроме того, изменился режим дозирования барицитиниба для людей с легким течением заболевания, которые проходят лечение в больницах. Нововведения коснулись и диагностики инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных COVID-19.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vmeste-protiv-covid-19-posol-rossii-v-abkhazii-pobyval-v-mobilnom-gospitale--1036388859.html

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россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19