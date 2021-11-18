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https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vmeste-protiv-covid-19-posol-rossii-v-abkhazii-pobyval-v-mobilnom-gospitale--1036388859.html
Вместе против COVID-19: посол России в Абхазии побывал в мобильном госпитале
Вместе против COVID-19: посол России в Абхазии побывал в мобильном госпитале
С 18 августа в госпитале приняли около двух тысяч человек амбулаторно, стационарно – около 600 человек. На данный момент в госпитале проходят лечение 83... 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T16:01+0300
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Посол России в Абхазии Алексей Двинянин побывал в мобильном госпитале Минобороны России, расположенном на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.Начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов рассказал дипломату о том, какая работа ведется медиками для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин высоко оценил роль многофункционального госпиталя Минобороны России в деле борьбы с коронавирусной инфекцией на территории республики.Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование.Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/posol-rossii-v-abkhazii-posetil-rossiyskiy-mobilnyy-gospital-v-sukhume-1036382250.html
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Вместе против COVID-19: Посол России в Абхазии побывал в мобильном госпитале
Вместе против COVID-19: Посол России в Абхазии побывал в мобильном госпитале
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видео, посольство рф в абхазии, медицина, абхазия, мультимедиа

Вместе против COVID-19: посол России в Абхазии побывал в мобильном госпитале

16:01 18.11.2021 (обновлено: 16:06 18.11.2021)
© Видео Марианна Кубрава, Апок Кущян
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С 18 августа в госпитале приняли около двух тысяч человек амбулаторно, стационарно – около 600 человек. На данный момент в госпитале проходят лечение 83 человека, из них в тяжелом состоянии 12 человек
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин побывал в мобильном госпитале Минобороны России, расположенном на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.
Начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов рассказал дипломату о том, какая работа ведется медиками для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин высоко оценил роль многофункционального госпиталя Минобороны России в деле борьбы с коронавирусной инфекцией на территории республики.
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме
12:03
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.
В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование.
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
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