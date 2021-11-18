https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/muzhchina-pytalsya-nezakonno-vyvezti-iz-abkhazii-v-rossiyu-do-300-kilogrammov-tsitrusovykh-1036389277.html

Мужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых

Мужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых

Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T16:35+0300

2021-11-18T16:35+0300

2021-11-18T16:37+0300

в абхазии

государственная граница

экспорт

мандарины

цитрусовые

абхазия

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Гражданин России на своем автомобиле пытался провезти из Абхазии в Россию крупную партию сельхозпродукции. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни. В салоне и багажнике машины мужчина вез 11 пакетов с мандаринами общим весом порядка 300 килограммов.При этом правонарушитель не имел никаких товаросопроводительных, коммерческих или разрешительных документов товар. Он объяснил, что приобрел мандарины в личных целях и не знал о порядке оформления сельскохозяйственной продукции в коммерческих целях.В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении. Всего с начала октября по аналогичным правонарушениям возбуждено 23 дела. Выявлено более двух тонн продукции (цитрусовых), перемещаемых с нарушением таможенного законодательства.Граждане для личного пользования могут ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 500 евро и весом не более 25 килограммов. При превышении стоимостной или весовой нормы декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения весовой или стоимостной нормы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minselkhoz-abkhazii-dal-prognozy-po-eksportu-tsitrusovykh-v-2021-godu-1036375534.html

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государственная граница, экспорт, мандарины, цитрусовые, абхазия