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Мужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых
16:35 18.11.2021 (обновлено: 16:37 18.11.2021)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Гражданин России на своем автомобиле пытался провезти из Абхазии в Россию крупную партию сельхозпродукции. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
В салоне и багажнике машины мужчина вез 11 пакетов с мандаринами общим весом порядка 300 килограммов.
При этом правонарушитель не имел никаких товаросопроводительных, коммерческих или разрешительных документов товар. Он объяснил, что приобрел мандарины в личных целях и не знал о порядке оформления сельскохозяйственной продукции в коммерческих целях.
В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия
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© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия
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© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия
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© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия
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© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия
Всего с начала октября по аналогичным правонарушениям возбуждено 23 дела. Выявлено более двух тонн продукции (цитрусовых), перемещаемых с нарушением таможенного законодательства.
Граждане для личного пользования могут ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 500 евро и весом не более 25 килограммов.
При превышении стоимостной или весовой нормы декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения весовой или стоимостной нормы.