https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/mvd-abkhazii-zaderzhany-grazhdane-sovershivshie-pobeg-iz-psikhbolnitsy--1036396651.html

МВД Абхазии задержаны граждане, совершившие побег из психбольницы

МВД Абхазии задержаны граждане, совершившие побег из психбольницы

Чакуа Атейба и Роман Бейя совершили побег из Республиканской специализированной психиатрической больницы накануне 17 ноября. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали 18 ноября в Сухуме двух граждан, совершивших днем ранее побег из Республиканской специализированной психиатрической больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудниками центрального аппарата МВД, отдела уголовного розыска УВД по Сухуму и оперативного состава Гулрыпшского районного ОВД задержаны уроженец села Джирхва Чакуа Атейба, 1982 года рождения, и уроженец Гагры Роман Бейя, 1997 года рождения. Бейя обвиняется в покушении на открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с жителем Гудаутского района Тимуром Мишелия и жителем Гагрского района Амиром Кетия. Преступление, по данным МВД, было совершено в августе 2020 года в поселке Алахадзы Гагрского района. Амир Кетия, по предварительному сговору с которым, по данным следствия, Бейя совершил преступление в 2020 году, был смертельно ранен в ходе предотвращения покушения на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району 16 ноября. Атейба и Бейя была назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которых их перевели в блок строгого режима медучреждения.В отношении задержанных продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/odin-chelovek-pogib-pri-predotvraschenii-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036351601.html

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