https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novyy-format-vlasti-kakie-izmeneniya-predlagaet-komissiya-po-konstitutsionnoy-reforme-1036387106.html

Новый формат власти: какие изменения предлагает комиссия по Конституционной реформе

Новый формат власти: какие изменения предлагает комиссия по Конституционной реформе

В Администрации президента Абхазии под руководством Аслана Бжания состоялось заседание Комиссии по конституционной реформе. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T20:20+0300

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в абхазии

аслан бжания

конституция республики абхазия

абхазия

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На заседании была представлена концепция конституционных поправок к главам 3 и 4 Конституции Абхазии. Эти предложения ранее были переданы президенту на ознакомление.О том, какие изменения предлагается внести, как может измениться структура власти и какие разногласия возникли в ходе работы, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikНа заседании члены комиссии представили президенту поправки по двум главам Конституции, которые касаются законодательной и исполнительной власти.Большинство предлагает модель, при которой президент напрямую связан с министрами, то есть в этой конструкции не присутствуют фигуры премьер-министра и вице-премьера. Президент предлагает кандидатуру министров в Парламенте и напрямую взаимодействует с исполнительной властью.По ее мнению, по этой модели на плечи президента возлагается дополнительная ответственность, получается, что глава государства отвечает за все. Акаба уверена, что данные поправки еще больше могут усугубить политическую ситуацию.В свою очередь она предлагает часть полномочий президента делегировать Народному Собранию.“Если поправки такие внести, то это еще более усугубит ситуацию. Я считаю, что премьер-министр должен отвечать за деятельность правительства. Но при этом назначение премьер-министра, как и назначение министров, должно происходить с согласия депутатов Парламента. Я читала предложение президента, которое он выдвигал еще будучи депутатом. Там он предлагал перераспределить часть полномочий президента Парламенту. Я с этим согласна, потому что сегодня на президенте лежит много ответственных обязанностей. В принципе это приведет к тому, что власть будет более сбалансированной. А это, мне кажется, очень важно для нашей страны, тем более сейчас опять обостряется политическая обстановка. Поэтому Парламент должен нести какую-то долю ответственности", – считает Акаба.Но при этом, по ее мнению, необходима одна важная поправка – одновременно нужно повысить и качество самого Парламента. Для этого нужен переход на смешанную систему выборов в Парламент, когда кандидаты в депутаты будут не только от округов, но и от политических партий."Вот сегодня, когда депутаты приходят в Парламент, у нас нет никаких представлений, с чем он пришел и что он собирается делать. А если это будет человек от партии, то ситуация будет более понятной. Поэтому думаю, что это обязательно нужно сделать. Я предлагала сделать поправку о переходе на смешанную систему выборов в Парламент, но предложение не нашло поддержки. Сказали, что это надо менять закон “О выборах”. Но при этом можно было бы и в Конституцию внести общие такие положения, а потом это уже повлияло бы на депутатов, которые могли бы изменить закон "О выборах", – отмечает председатель комиссии.Изменения в законодательную властьПоправки в Конституцию предлагают и в части законодательной власти. Так, если раньше депутатом мог стать гражданин Абхазии, достигший 25-летнего возраста и обладающий избирательным правом, то сейчас предлагают поднять планку до 27 лет с условием постоянного проживания в Республике Абхазия.В этой части, по мнению Нателлы Акаба, требует доработки формулировка "постоянно проживающий в Республике Абхазия".Изменение предлагают и в части названия законодательной власти. Если раньше в Конституции указывалось название "Парламент", то теперь только "Народное Собрание". И вместо спикер – председатель Народного Собрания.Еще одно нововведение – срок действия полномочий депутатов Народного Собрания. В новой редакции предлагают продлить полномочия в случае действия на территории Абхазии чрезвычайного или военного положения, а новые выборы провести в течение трех месяцев с момента окончания действия чрезвычайного или военного положения.В Конституцию предлагается вписать и требование к депутатам ежегодно представлять сведения о своих доходах и об имуществе, а также о доходах супруги/супруга и несовершеннолетних детей.В новой редакции также говорится о том, что заседания Народного Собрания будут открытыми, если депутаты большинством голосов от общего числа депутатов Народного Собрания не примут решение о проведении закрытого заседания. Это, по словам председателя комиссии, продвигает политику гласности.Нателла Акаба добавила, что по итогам встречи с президентом никаких окончательных решений не было принято. Президент поручил продолжить работу комиссии.

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