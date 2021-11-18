Ситуация с коронавирусом в Абхазии
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Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме
12:03 18.11.2021 (обновлено: 12:27 18.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин побывал в мобильном госпитале Минобороны России, расположенном на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.
Начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов рассказал дипломату о том, какая работа ведется медиками для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Люди обращаются, проходят ПЦР-диагностику, через два-три часа обобщаем результаты, докладываем, чтобы был санитарно-эпидемиологический надзор за каждым человеком.
Также он сообщил, что с 18 августа в госпитале приняли около двух тысяч человек амбулаторно, стационарно около 600 человек. На данный момент в госпитале проходят лечение 83 человека, из них в тяжелом состоянии 12 человек.
© Sputnik / Марианна Кубрава Мобильном госпитале Минобороны России
Мобильном госпитале Минобороны России
© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол также посетил отделение, где медики проводят ПЦР-исследования. Магомедов подчеркнул, что после того как врачи получают материал для проведения анализа, его отправляют в лабораторию, которая находится на территории госпиталя.
"В тот же день, через два-три часа, результаты у нас готовы", – добавил начальник госпиталя. Послу показали лабораторию, куда поступают анализы и определяется наличие или отсутствие коронавируса.
"Имеются дорогостоящие реактивы, они хранятся в холодильнике. Врач-лаборант непосредственно проводит ПЦР-диагностику, также проводится клинический анализ быстро и своевременно, без каких-либо отрицательных моментов", – сказал Магомедов.
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин высоко оценил роль многофункционального госпиталя Минобороны России в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики.
Для людей это очень важно, тем более что это проблема всемирного масштаба. Госпиталь Минобороны России вносит весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, дай бог нам совместными усилиями ее победить.
Кроме того, Алексею Двинянину показали приемное отделение, отделение с цифровым рентгеном, где в течение одной минуты врачи получают результат, он также осмотрел, в каких условиях лечат пациентов.
© Sputnik / Марианна Кубрава Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
Пациентов привозят на машинах скорой помощи из всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.
В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование.
© Sputnik / Марианна Кубрава Посол России в Абхазии посетил Мобильный госпиталь в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.