https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/posol-rossii-v-abkhazii-posetil-rossiyskiy-mobilnyy-gospital-v-sukhume-1036382250.html

Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме

Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме

Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T12:03+0300

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ситуация с коронавирусом в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин побывал в мобильном госпитале Минобороны России, расположенном на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме.Начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов рассказал дипломату о том, какая работа ведется медиками для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Также он сообщил, что с 18 августа в госпитале приняли около двух тысяч человек амбулаторно, стационарно около 600 человек. На данный момент в госпитале проходят лечение 83 человека, из них в тяжелом состоянии 12 человек.Посол также посетил отделение, где медики проводят ПЦР-исследования. Магомедов подчеркнул, что после того как врачи получают материал для проведения анализа, его отправляют в лабораторию, которая находится на территории госпиталя."В тот же день, через два-три часа, результаты у нас готовы", – добавил начальник госпиталя. Послу показали лабораторию, куда поступают анализы и определяется наличие или отсутствие коронавируса."Имеются дорогостоящие реактивы, они хранятся в холодильнике. Врач-лаборант непосредственно проводит ПЦР-диагностику, также проводится клинический анализ быстро и своевременно, без каких-либо отрицательных моментов", – сказал Магомедов.Посол России в Абхазии Алексей Двинянин высоко оценил роль многофункционального госпиталя Минобороны России в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики.Кроме того, Алексею Двинянину показали приемное отделение, отделение с цифровым рентгеном, где в течение одной минуты врачи получают результат, он также осмотрел, в каких условиях лечат пациентов.Пациентов привозят на машинах скорой помощи из всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование.Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России уже второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Glavvrach-rossiyskogo-voennogo-gospitalya-rasskazal-o-rabote-v-Abkhazii-1033170339.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/aslan-bzhaniya-proveril-rabotu-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-1036271599.html

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