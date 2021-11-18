https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prezident-predstavil-novogo-glavu-mid-abkhazii-kollektivu-1036380219.html

Президент представил нового главу МИД Абхазии коллективу

Президент представил нового главу МИД Абхазии коллективу

Указ о назначении Инала Ардзинба министром иностранных дел Абхазии подписал президент Аслан Бжания 17 ноября. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T09:59+0300

2021-11-18T09:59+0300

2021-11-18T12:27+0300

в абхазии

мид абхазии

аслан бжания

инал ардзинба

даур кове

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу МИД нового министра Инала Ардзинба в четверг 18 ноября. Бжания отметил, что бывший министр иностранных дел Даур Кове переведен на другую работу, новым главой внешнеполитического ведомства стал Инал Ардзинба. Глава государства выразил надежду на то, что у нового руководителя сложатся доверительные отношения с коллективом и в работе будут достигнуты положительные результаты. Даур Кове поблагодарил коллег за проделанную работу. Ардзинба в свою очередь высказал признательность президенту за оказанное доверие и отметил, что ситуация во внешней политике сложная, но при слаженной работе удастся достичь хороших результатов. Инал Ардзинба родился в 1990 году в Сухуме. В 2018 году стал председателем Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси. Бывший начальник департамента Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ. До мая 2018 года — сотрудник Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республика Южная Осетия. В 2017 году инициировал создание благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". В 2020 году основал конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии". С 2021 года вместе с президентом Абхазии Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров "Будущее Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/inal-ardzinba-naznachen-ministrom-inostrannykh-del-abkhazii-1036374518.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200907/Prozrachnost-i-chestnost-finalisty-Gordosti-Abkhazii-rasskazali-o-svoikh-proektakh--1030899251.html

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мид абхазии, аслан бжания, инал ардзинба, даур кове