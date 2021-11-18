https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-noyabrya-1036390504.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В пятницу, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии