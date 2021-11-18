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https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-noyabrya-1036390504.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В пятницу, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября

17:00 18.11.2021 (обновлено: 17:24 18.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень в Абхазии
Осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В пятницу, 19 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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