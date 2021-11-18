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https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/rosturizm-poprosil-vlasti-abkhazii-vzyat-pod-lichnyy-kontrol-vse-intsidenty-s-turistami-1036389037.html
Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами
Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами
В ходе встречи глав Ростуризма и Минтуризма Абхазии особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности для россиян во время отдыха в Абхазии. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T16:04+0300
2021-11-18T18:06+0300
в абхазии
ростуризм
туристы
абхазия
стрельба в пансионате "самшитовая роща" в пицунде
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии взять под личный контроль инцидент со стрельбой в ресторане в Пицунде, в котором пострадали российские граждане, а также вопрос компенсаций пострадавшим, об этом сообщается на сайте Ростуризма. Догузова напомнила, что в этом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. "В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", – отметили в ведомстве.Глава Ростуризма добавила, что руководство Абхазии делает многое, чтобы создать максимально благоприятные условия для отдыха российских туристов. В ведомстве отметили, что министр туризма Абхазии со своей стороны заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства Абхазии и что пострадавшим будет оказана необходимая финансовая помощь.15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" местный житель Дмитрий Пилия открыл стрельбу, в результате которой пострадали два российских туриста. Их доставили в больницы Сочи и Краснодара.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minturizma-abkhazii-i-rosturizm-prinyali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1036368015.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210717/Pomoschi-i-kompensatsiy-chego-i-ot-kogo-zhdut-postradavshie-pri-strelbe-v-Pitsunde-turisty-1032860240.html
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ростуризм, туристы, абхазия, стрельба в пансионате "самшитовая роща" в пицунде

Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами

16:04 18.11.2021 (обновлено: 18:06 18.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ходе встречи глав Ростуризма и Минтуризма Абхазии особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности для россиян во время отдыха в Абхазии.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии взять под личный контроль инцидент со стрельбой в ресторане в Пицунде, в котором пострадали российские граждане, а также вопрос компенсаций пострадавшим, об этом сообщается на сайте Ростуризма.
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Догузова напомнила, что в этом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России.
"В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", – отметили в ведомстве.
Глава Ростуризма добавила, что руководство Абхазии делает многое, чтобы создать максимально благоприятные условия для отдыха российских туристов.

"Однако мы исходим из того, что вопросы обеспечения безопасности туристов должны находиться на особом контроле. Поэтому попросила своего коллегу Теймураза Владимировича взять на личный контроль этот и другие инциденты с российскими гражданами, а также вопрос компенсаций пострадавшим. Кроме того, попросила абхазскую сторону инициировать проверку в отношении пансионата "Самшитовая роща", – сказала Догузова.

В ведомстве отметили, что министр туризма Абхазии со своей стороны заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства Абхазии и что пострадавшим будет оказана необходимая финансовая помощь.
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15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" местный житель Дмитрий Пилия открыл стрельбу, в результате которой пострадали два российских туриста. Их доставили в больницы Сочи и Краснодара.
В Абхазии
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