https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/rosturizm-poprosil-vlasti-abkhazii-vzyat-pod-lichnyy-kontrol-vse-intsidenty-s-turistami-1036389037.html

Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами

Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами

В ходе встречи глав Ростуризма и Минтуризма Абхазии особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности для россиян во время отдыха в Абхазии. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T16:04+0300

2021-11-18T16:04+0300

2021-11-18T18:06+0300

в абхазии

ростуризм

туристы

абхазия

стрельба в пансионате "самшитовая роща" в пицунде

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Абхазии взять под личный контроль инцидент со стрельбой в ресторане в Пицунде, в котором пострадали российские граждане, а также вопрос компенсаций пострадавшим, об этом сообщается на сайте Ростуризма. Догузова напомнила, что в этом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. "В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация", – отметили в ведомстве.Глава Ростуризма добавила, что руководство Абхазии делает многое, чтобы создать максимально благоприятные условия для отдыха российских туристов. В ведомстве отметили, что министр туризма Абхазии со своей стороны заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства Абхазии и что пострадавшим будет оказана необходимая финансовая помощь.15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" местный житель Дмитрий Пилия открыл стрельбу, в результате которой пострадали два российских туриста. Их доставили в больницы Сочи и Краснодара.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minturizma-abkhazii-i-rosturizm-prinyali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1036368015.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210717/Pomoschi-i-kompensatsiy-chego-i-ot-kogo-zhdut-postradavshie-pri-strelbe-v-Pitsunde-turisty-1032860240.html

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ростуризм, туристы, абхазия, стрельба в пансионате "самшитовая роща" в пицунде