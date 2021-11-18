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https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/sozdana-rossiysko-abkhazskaya-assotsiatsiya-v-sfere-turisticheskoy-industrii-1036386736.html
Создана российско-абхазская Ассоциация в сфере туристической индустрии
Создана российско-абхазская Ассоциация в сфере туристической индустрии
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу в Общественной палате России. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T14:40+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и председатель общественной организации "Всероссийское объединение туристов" Дмитрий Давыденко в ходе встречи в Общественной палате подписали Соглашение о создании двусторонней Ассоциации в сфере туристической индустрии, об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии."На встрече обсуждались возможности укрепления дружественных связей между гражданскими организациями, сотрудничества в сфере туризма и некоммерческих организаций, взаимной организации детского отдыха", – говорится в сообщении пресс-службы. Дмитрий Давыденко подчеркнул, что за исключением одного инцидента, туристический сезон в Абхазии прошел без серьезных эксцессов. В частности, не было зафиксировано ни одного случая массового отравления отдыхающих в Абхазии. Депутат Государственной Думы Артем Прокофьев в свою очередь отметил, что организация отдыха граждан – один из приоритетов для правительства России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minturizma-abkhazii-i-rosturizm-prinyali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1036368015.html
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москва, туризм, абхазия

Создана российско-абхазская Ассоциация в сфере туристической индустрии

14:40 18.11.2021 (обновлено: 14:56 18.11.2021)
© Foto / пресс-служба Министерства туризма АбхазииМинистр туризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу в Общественной Палате
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу в Общественной Палате - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Foto / пресс-служба Министерства туризма Абхазии
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Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу в Общественной палате России.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и председатель общественной организации "Всероссийское объединение туристов" Дмитрий Давыденко в ходе встречи в Общественной палате подписали Соглашение о создании двусторонней Ассоциации в сфере туристической индустрии, об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.
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"На встрече обсуждались возможности укрепления дружественных связей между гражданскими организациями, сотрудничества в сфере туризма и некоммерческих организаций, взаимной организации детского отдыха", – говорится в сообщении пресс-службы.
Дмитрий Давыденко подчеркнул, что за исключением одного инцидента, туристический сезон в Абхазии прошел без серьезных эксцессов. В частности, не было зафиксировано ни одного случая массового отравления отдыхающих в Абхазии.
Депутат Государственной Думы Артем Прокофьев в свою очередь отметил, что организация отдыха граждан – один из приоритетов для правительства России.
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