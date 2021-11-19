https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/ana-agrba-ne-proshla-v-sleduyuschiy-etap-shou-golos--1036413464.html
Ана Агрба не прошла в следующий этап шоу "Голос"
Ана Агрба не прошла в следующий этап шоу "Голос"
Первая часть второго этапа телешоу "Голос", в котором между участниками проходят "батлы", была показана в эфире Первого канала 19 ноября. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T23:44+0300
2021-11-19T23:44+0300
2021-11-19T23:44+0300
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СУХУМ, 19 нояб-Sputnik, Асмат Цвижба. Певица из Абхазии Ана Агрба выступила в батле музыкального шоу "Голос" на Первом канале, по итогам в следующий этап она не прошла. Агрба боролась за проход в следующий этап с участником конкурса Александром Ли. Дуэт исполнил песню американской рок-группы The White Stripes “Seven Nation Army”.После выступления Леонид Агутин еле сдержал слезы и похвалил артистов. "Я счастлив, что получился этот дуэт. Очень жаль, что опять приходится приносить жертвы ради искусства, ради такого дуэта. Но я хочу кое-что еще попробовать на шоу с Сашей. Анечка, прости меня, дорогая, люблю тебя, ты великолепна", - сказал он, выбрав Александра Ли для прохождения в следующий этап конкурса.Ана Агрба поблагодарила за возможность участия в шоу. Агрба выступила на слепых прослушиваниях 5 ноября. Ее выбрал наставник Леонид Агутин. "Голос" — развлекательное вокальное шоу талантов на "Первом канале", это российская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире с 5 октября 2012 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/khochetsya-nesti-svet-lyudyam-ana-agrba-rasskazala-ob-uchastii-v-shou-golos-1036258189.html
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культура, россия, певцы, абхазия
Ана Агрба не прошла в следующий этап шоу "Голос"
Первая часть второго этапа телешоу "Голос", в котором между участниками проходят "батлы", была показана в эфире Первого канала 19 ноября.
СУХУМ, 19 нояб-Sputnik, Асмат Цвижба. Певица из Абхазии Ана Агрба выступила в батле музыкального шоу "Голос" на Первом канале, по итогам в следующий этап она не прошла.
Агрба боролась за проход в следующий этап с участником конкурса Александром Ли. Дуэт исполнил песню американской рок-группы The White Stripes “Seven Nation Army”.
После выступления Леонид Агутин еле сдержал слезы и похвалил артистов.
"Я счастлив, что получился этот дуэт. Очень жаль, что опять приходится приносить жертвы ради искусства, ради такого дуэта. Но я хочу кое-что еще попробовать на шоу с Сашей. Анечка, прости меня, дорогая, люблю тебя, ты великолепна", - сказал он, выбрав Александра Ли для прохождения в следующий этап конкурса.
Ана Агрба поблагодарила за возможность участия в шоу.
"Для меня сбылась большая мечта. Спасибо, Леонид Николаевич, что вы услышали что-то. Надеюсь, я оправдала ваши надежды. Мне очень жаль подкидать проект", - добавила она.
Агрба выступила на слепых прослушиваниях 5 ноября. Ее выбрал наставник Леонид Агутин.
"Голос" — развлекательное вокальное шоу талантов на "Первом канале", это российская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире с 5 октября 2012 года.