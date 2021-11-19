https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bitkoin-mozhet-pokazat-silneyshee-nedelnoe-padenie-s-vesny-1036401408.html

Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны

Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны

С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Биткоин дешевеет более чем на 6% за последние сутки, в итоге криптовалюта может показать сильнейшее недельное падение с мая, пишет агентство Прайм со ссылкой на данные торгов.После того как 10 ноября биткоин установил новый исторический рекорд стоимости в 69 тысяч долларов, он потерял уже более 18%. В течение текущей недели биткоин дешевел, иногда прерывая падение цены ростом. На данный момент суммарно с понедельника криптовалюта подешевела более чем на 13%. Такое недельное снижение – сильнейшее с мая.С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом в этом году.Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/koltashov-o-dorozhanii-bitkoina-antidollar-ubezhische-dlya-ogromnykh-kapitalov--1036060028.html

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в мире, россия, биткоин, рынок криптовалюты