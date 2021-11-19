https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bitkoin-mozhet-pokazat-silneyshee-nedelnoe-padenie-s-vesny-1036401408.html
Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны
Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны
С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T11:20+0300
2021-11-19T11:20+0300
2021-11-19T11:33+0300
в мире
россия
биткоин
рынок криптовалюты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033164027_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_31925a2db9938b3fbf63bd3a05f8488c.jpg
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Биткоин дешевеет более чем на 6% за последние сутки, в итоге криптовалюта может показать сильнейшее недельное падение с мая, пишет агентство Прайм со ссылкой на данные торгов.После того как 10 ноября биткоин установил новый исторический рекорд стоимости в 69 тысяч долларов, он потерял уже более 18%. В течение текущей недели биткоин дешевел, иногда прерывая падение цены ростом. На данный момент суммарно с понедельника криптовалюта подешевела более чем на 13%. Такое недельное снижение – сильнейшее с мая.С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом в этом году.Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/koltashov-o-dorozhanii-bitkoina-antidollar-ubezhische-dlya-ogromnykh-kapitalov--1036060028.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033164027_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_def4a6c7df3cd703038f27670f988b45.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, биткоин, рынок криптовалюты
Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны
11:20 19.11.2021 (обновлено: 11:33 19.11.2021)
С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik
. Биткоин дешевеет более чем на 6% за последние сутки, в итоге криптовалюта может показать сильнейшее недельное падение с мая, пишет агентство Прайм
со ссылкой на данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10:34 дешевеет на 6,21% за сутки, опускаясь ниже 56 тысяч долларов.
После того как 10 ноября биткоин установил новый исторический рекорд стоимости в 69 тысяч долларов, он потерял уже более 18%.
В течение текущей недели биткоин дешевел, иногда прерывая падение цены ростом.
На данный момент суммарно с понедельника криптовалюта подешевела более чем на 13%. Такое недельное снижение – сильнейшее с мая.
С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом в этом году.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не против цифровых финансовых активов, если они не используются для сомнительных операций, однако против проведения расчетов внутри страны в биткоинах.
Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.