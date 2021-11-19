Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/bitkoin-mozhet-pokazat-silneyshee-nedelnoe-padenie-s-vesny-1036401408.html
Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны
Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны
С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T11:20+0300
2021-11-19T11:33+0300
в мире
россия
биткоин
рынок криптовалюты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033164027_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_31925a2db9938b3fbf63bd3a05f8488c.jpg
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Биткоин дешевеет более чем на 6% за последние сутки, в итоге криптовалюта может показать сильнейшее недельное падение с мая, пишет агентство Прайм со ссылкой на данные торгов.После того как 10 ноября биткоин установил новый исторический рекорд стоимости в 69 тысяч долларов, он потерял уже более 18%. В течение текущей недели биткоин дешевел, иногда прерывая падение цены ростом. На данный момент суммарно с понедельника криптовалюта подешевела более чем на 13%. Такое недельное снижение – сильнейшее с мая.С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом в этом году.Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/koltashov-o-dorozhanii-bitkoina-antidollar-ubezhische-dlya-ogromnykh-kapitalov--1036060028.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033164027_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_def4a6c7df3cd703038f27670f988b45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, биткоин, рынок криптовалюты

Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны

11:20 19.11.2021 (обновлено: 11:33 19.11.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин.
Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Биткоин дешевеет более чем на 6% за последние сутки, в итоге криптовалюта может показать сильнейшее недельное падение с мая, пишет агентство Прайм со ссылкой на данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10:34 дешевеет на 6,21% за сутки, опускаясь ниже 56 тысяч долларов.

После того как 10 ноября биткоин установил новый исторический рекорд стоимости в 69 тысяч долларов, он потерял уже более 18%.
Колташов - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
Радио
Колташов о дорожании биткоина: антидоллар – убежище для огромных капиталов
26 октября, 10:50
В течение текущей недели биткоин дешевел, иногда прерывая падение цены ростом.
На данный момент суммарно с понедельника криптовалюта подешевела более чем на 13%. Такое недельное снижение – сильнейшее с мая.

С начала ноября биткоин суммарно потерял около 9%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом в этом году.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не против цифровых финансовых активов, если они не используются для сомнительных операций, однако против проведения расчетов внутри страны в биткоинах.

Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:30Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья
13:01Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии
12:50Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре
11:50Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
11:20Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны
10:20Время мандарина: как в Абхазии собирают главный фрукт для экспорта
09:45Захарова об отношении Запада к мигрантам: двуликость и обман
09:15В тур с QR-кодом: как теперь путешествовать по новым правилам
08:45С акцентом на туризм: интервью главы Ткуарчалского района
ВчераТри пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераБалет, стрикт и батарейки: экологическая акция прошла в Гагре
ВчераМВД Абхазии задержаны граждане, совершившие побег из психбольницы
ВчераНовый формат власти: какие изменения предлагает комиссия по Конституционной реформе
ВчераБолее 400 тысяч человек посетило Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года
ВчераЛавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией
ВчераВакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
ВчераДочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться
ВчераМинздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября
ВчераМужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых