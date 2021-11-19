https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/komitet-gosdumy-po-turizmu-provedet-vyezdnoe-zasedanie-v-abkhazii-v-aprele-2022-goda-1036404832.html

Комитет Госдумы по туризму проведет выездное заседание в Абхазии в апреле 2022 года

Комитет Госдумы по туризму проведет выездное заседание в Абхазии в апреле 2022 года

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, находясь с рабочим визитом в Москве, принял участие в заседании Комитета Госдумы по туризму. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T14:25+0300

2021-11-19T14:25+0300

2021-11-19T14:49+0300

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Комитет Государственной Думы России по туризму проведет в Абхазии выездное заседание рабочей группы в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба Минтуризма республики. В рамках заседания пройдет обсуждение совместных с Абхазией туристических проектов.Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, принимая участие в заседании Комитета в Москве, рассказал об абхазо-российском сотрудничестве в сфере туризма, в том числе и по развитию туристской индустрии. Министр туризма республики находится с рабочей поездкой в российской столице, где проводит ряд встреч в государственных туристических ведомствах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minturizma-abkhazii-i-rosturizm-prinyali-memorandum-o-vzaimoponimanii-1036368015.html

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отдых в абхазии, туризм