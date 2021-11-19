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Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста
Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста
Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Спрашивать о том, что Россия планирует сделать, чтобы понравиться Западу, неприлично, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос шведского корреспондента.После переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов. Один из журналистов шведского ТВ спросил, готова ли Россия со своей стороны сделать что-то, чтобы исправить печальные отношения с западными демократиями.Линде и Лавров в пятницу провели переговоры в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html
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мид рф, сергей лавров, россия, обсе

Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста

17:09 19.11.2021 (обновлено: 17:31 19.11.2021)
© Foto / МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров прибыл с визитом в Пакистан
Глава МИД РФ С. Лавров прибыл с визитом в Пакистан - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Foto / МИД РФ
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Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Спрашивать о том, что Россия планирует сделать, чтобы понравиться Западу, неприлично, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос шведского корреспондента.
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После переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов. Один из журналистов шведского ТВ спросил, готова ли Россия со своей стороны сделать что-то, чтобы исправить печальные отношения с западными демократиями.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне, и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе", – отметил министр.

Линде и Лавров в пятницу провели переговоры в Москве.
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