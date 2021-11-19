https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/mvd-abkhazii-prokommentirovalo-intsident-s-nesovershennoletney-passazhirkoy-taksi-1036412568.html

МВД Абхазии прокомментировало инцидент с несовершеннолетней пассажиркой такси

МВД Абхазии прокомментировало инцидент с несовершеннолетней пассажиркой такси

В четверг 18 ноября сотрудники МВД Абхазии проводили в Сухуме оперативные мероприятия по задержанию преступников, сбежавших из психиатрической больницы. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T21:22+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. МВД Абхазии провело проверку по факту инцидента с участием сотрудников оперативных служб столичного УВД, который произошел 18 ноября. Накануне в соцсетях появилась информации о том, что вооруженные сотрудники МВД в ходе операции по розыску преступников в Сухуме остановили такси, в котором следовала несовершеннолетняя. Как утверждалось в публикации, правоохранители были в гражданском и следовали на машине без опознавательных знаков, они не извинились и не объяснили происходящее, ребенок был сильно напуган. Родители несовершеннолетней обратились в офис компании с жалобой. В связи с этим представители компании-перевозчика обратились к руководству МВД Абхазии с просьбой провести расследование инцидента.Пресс-служба ведомства сообщила, что в результате проверки было установлено, что сотрудниками оперативных служб столичного УВД примерно в 15:30 18 ноября проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию особо опасных преступников."В связи с чем, при отработке ориентировки была остановлена автомашина - такси марки "Toyota", в которой пассажиром ехала несовершеннолетняя девочка. При виде ребенка сотрудники милиции, извинившись, отошли от машины и продолжили свои мероприятия Через несколько минут после этого инцидента был остановлен аналогичный автомобиль службы такси, в котором следовали и впоследствии были задержаны лица, совершившие побег из РСПБ МЗ РА (Республиканской специализированной психиатрической больницы - прим.), - говорится в сообщении пресс-службы МВД.Также отмечается, что 19 ноября в УВД Сухума обратился отец несовершеннолетней пассажирки такси, с ним провели беседу и принесли извинения из-за сложившейся ситуации. Ранее МВД Абхазии сообщало о задержании 18 ноября Чакуа Атейба и Романа Бейя, совершивших побег из Республиканской специализированной психиатрической больницы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/mvd-abkhazii-zaderzhany-grazhdane-sovershivshie-pobeg-iz-psikhbolnitsy--1036396651.html

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