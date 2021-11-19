https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/oranzhevoe-nastroenie-kak-sobirayut-mandariny-v-abkhazii-1036368411.html

Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии

Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии

Осень – время сбора фруктов, в том числе и цитрусовых. Крестьяне в Абхазии активно работают как на своих приусадебных участках, так и на государственных... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T14:55+0300

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2021-11-19T14:55+0300

в абхазии

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мандарины

цитрусовые

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Цитрусовые – традиционный символ Абхазии, ранние сорта начинают собирать еще в сентябре, более поздние до декабря-января. Для многих семей цитрусовый сезон – долгожданное время года, ведь именно в это время у них есть хорошая возможность пополнить семейный бюджет.Правда, в этом году урожая меньше, чем в рекордном прошлом, несмотря на это, жители не отчаиваются. На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В хозяйстве "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных уголков республики.Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов. Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет, за это время они выросли настолько, что без лестницы добраться до ароматных плодов не получится.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/vremya-mandarina-kak-v-abkhazii-sobirayut-glavnyy-frukt-dlya-eksporta-1036385377.html

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Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии 2021-11-19T14:55+0300 true PT1M02S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мандарины, цитрусовые, мультимедиа