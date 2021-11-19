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Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии
Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии
Осень – время сбора фруктов, в том числе и цитрусовых. Крестьяне в Абхазии активно работают как на своих приусадебных участках, так и на государственных... 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T14:55+0300
2021-11-19T14:55+0300
в абхазии
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Цитрусовые – традиционный символ Абхазии, ранние сорта начинают собирать еще в сентябре, более поздние до декабря-января. Для многих семей цитрусовый сезон – долгожданное время года, ведь именно в это время у них есть хорошая возможность пополнить семейный бюджет.Правда, в этом году урожая меньше, чем в рекордном прошлом, несмотря на это, жители не отчаиваются. На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В хозяйстве "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных уголков республики.Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов. Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет, за это время они выросли настолько, что без лестницы добраться до ароматных плодов не получится.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/vremya-mandarina-kak-v-abkhazii-sobirayut-glavnyy-frukt-dlya-eksporta-1036385377.html
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Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии
Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии
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видео, мандарины, цитрусовые, мультимедиа

Оранжевое настроение: как собирают мандарины в Абхазии

14:55 19.11.2021
© Видео Марианна Кубрава, Акоп Кущян
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Осень – время сбора фруктов, в том числе и цитрусовых. Крестьяне в Абхазии активно работают как на своих приусадебных участках, так и на государственных плантациях.
Цитрусовые – традиционный символ Абхазии, ранние сорта начинают собирать еще в сентябре, более поздние до декабря-января. Для многих семей цитрусовый сезон – долгожданное время года, ведь именно в это время у них есть хорошая возможность пополнить семейный бюджет.
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
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Время мандарина: как в Абхазии собирают главный фрукт для экспорта
10:20
Правда, в этом году урожая меньше, чем в рекордном прошлом, несмотря на это, жители не отчаиваются. На плантации в селе Гумиста Сухумского района, как и в других районах Абхазии, в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. В хозяйстве "Субтропучхоз" с самого утра трудятся рабочие, часть которых живет неподалеку, другие приехали на заработки из разных уголков республики.
Многие здесь трудятся семьями, на плантации в 50 гектаров уже собрано около пяти тонн цитрусов.
Цитрусовым деревьям, растущим на плантации, несколько десятков лет, за это время они выросли настолько, что без лестницы добраться до ароматных плодов не получится.
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