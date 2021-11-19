https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/vremya-mandarina-kak-v-abkhazii-sobirayut-glavnyy-frukt-dlya-eksporta-1036385377.html

Время мандарина: как в Абхазии собирают главный фрукт для экспорта

Время мандарина: как в Абхазии собирают главный фрукт для экспорта

Мандарины любят не только в Абхазии, но и за ее пределами. Сейчас цитрусовые собирают по всей республике – в больших государственных сельхозпредприятиях и на... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T10:20+0300

2021-11-19T10:20+0300

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в абхазии

мандарины

урожай

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"Золотой" урожайСолнечные дни, которые установились в Абхазии в последнее время, на руку крестьянам, занимающимся сбором урожая, в том числе цитрусовых. Традиционно большая часть ароматных абхазских мандаринов отправляется на экспорт.По информации, предоставленной Государственным таможенным комитетом Абхазии, с начала цитрусового сезона по 16 ноября, за пределы республики вывезено более двух тысяч тонн мандаринов.За тот же период прошлого года, из страны в Россию, вывезли более трех тысяч тонн фруктов, таким образом, урожай цитрусовых меньше в этом сезоне. Крестьяне говорят, что цитрусовые не дают одинаково хороший урожай два года подряд.В интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это рекордные показатели за последние десять лет.Время подзаработатьНа государственной плантации "Субтропучхоз" в селе Гумиста Сухумского района с самого утра шла оживленная работа, крестьяне, которые съехались сюда из разных уголков республики, дружно и под веселые истории собирали урожай.Деревья здесь стоят уже немолодые, им около 80 лет, за столь продолжительное время они выросли на несколько метров, поэтому, чтобы добраться до ароматных плодов, работники используют лестницы. Собирать мандарины нужно бережно, чтобы не повредить плоды и ветки неосторожными движениями, работники используют секаторы.Деревья дали неплохой урожай, хоть и не такой хороший, как в прошлом году. Начиная с сентября, здесь собрали и отправили на экспорт в Россию около пяти тонн цитрусовых.На плантации в 50 гектаров трудятся несколько десятков человек, среди них есть те, кто впервые решил прийти, чтобы в сезон цитрусовых заработать денег. Юрий живет неподалеку от плантации, сюда он пришел вместе со своей семьей.За один собранный ящик мандаринов работникам платят 120 рублей, в течение дня можно неплохо заработать, говорит Юрий. Валентина работает здесь бригадиром, она говорит, что урожай на плантации гораздо лучше, чем в частных хозяйствах."Здесь 50 гектаров, у частников мандаринов мало, а у нас есть, потому что хорошо ухаживаем. Работники к нам приезжают из разных мест, сбор у нас начинается с сентября и длится до нового года, бывает, что сбор продолжается и после нового года, зависит от того, какая погода, есть ли заморозки. У нас есть как ранние, так и зимние сорта мандаринов", – рассказала бригадир.На плантацию некоторые семьи приходят с детьми, которые не просто резвятся, бегают по бескрайней территории, но и помогают в меру своих сил, например, разгружать еще пустые ящики.Работник плантации Зураб в родном селе выращивает мандарины, по его словам, в этом году урожай очень плохой. Несмотря на это, работник говорит, что возможность заработать есть на плантации в селе Гумиста, поэтому он может пополнить семейный бюджет.В 2021 году Кабмин установил закупочную цену на мандарины и апельсины в размере 21 рубль за килограмм, а на лимоны - 20 рублей.Кроме того, как ранее отмечал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, ведомство направили письмо российской стороне с предложением установить размер вывозной пошлины цитрусовых в пределах 10 процентов от закупочной стоимости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minselkhoz-abkhazii-dal-prognozy-po-eksportu-tsitrusovykh-v-2021-godu-1036375534.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/1036356093.html

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мандарины, урожай