https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-20-i-21-noyabrya-1036406775.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу дождь, местами возможен град, в горах снег, в воскресенье переменная облачность, утром возможен местами кратковременный дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии